Valtiovarainministeri SDP:n Timo Harakalle: Portugalin verosopimus irtisanotaan, jos vetkuttelu ei lopu

Petteri Orpo lupaa Suomen valmistautuvan lähikuukausina Portugalin verosopimuksen irtisanomiseen.

– Jos Portugalista ei lähikuukausina saada tietoa uuden sopimuksen hyväksymisen edistymisestä, on vuonna 1970 tehdyn sopimuksen irtisanominen uudelleen ajankohtainen, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa vastauksessaan kansanedustaja Timo Harakan (sd.) joulun alla jättämään kirjalliseen kysymykseen. Siinä Harakka vaati voimatoimia vuonna 2016 solmitun uuden sopimuksen voimaansaattamiseksi.

– On selvää, että lupaus on syytä toteuttaa hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, jotta uusi verosopimus on voimassa viimeistään tammikuussa 2019. Uusi sopimus saatiin alunperinkin solmittua vasta, kun Suomi nosti irtisanomisuhan esille, hän toteaa.

Hänen mukaansa veropakolaiset voivat nostaa vanhan Portugalin verosopimuksen turvin Suomessa kertyneitä yksityisen sektorin eläkkeitä verovapaasti. Se antaa myös mahdollisuuden myydä suomalaisia asunto-osakkeita maksamatta Suomeen veroa.

– Jokainen vuoden viivästys maksaa Suomelle miljoonia, kun Portugali on koko ajan houkutellut verovapauksilla suomalaisia veropakolaisia 1970-luvulla solmitun vanhentuneen verosopimuksen turvin. Suomen pitäisi ilmoittaa yksipuolisesti irtisanovansa veronkierron sallivat verosopimukset, jos maat jatkavat viivyttelyä, Harakka sanoo.

Harakka nosti kirjallisessa kysymyksessä esiin myös muut vanhentuneet verosopimukset, joita käytetään verojen välttelyyn. Orpon mukaan Espanja on vihdoin saattamassa voimaan vuonna 2015 solmitun uuden verosopimuksen ollaan vihdoin saattamassa voimaan. Myös Ranskan suuntaan on tehty tunnusteluja sopimusneuvottelujen käynnistämiseksi.

– On hyvä, että valtiovarainministeriössä tiedostetaan, että sopimukset uhkaavat Suomen veropohjaa. Toisaalta Suomella voisi olla aktiivisempi ote verosopimusten uudistamisessa. Uudistukset voidaan toteuttaa niin, että molemmat osapuolet hyötyvät. Aggressiivisen verosuunnittelun ja kansainvälisen veronkierron torjunta on koko EU:n yhteinen tavoite, joten yhteisymmärryksen pitäisi löytyä, Harakka sanoo.