Valtiovarainministeri MTV:lle: Kaikki on vielä mahdollista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriön ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu ja velkataakka kasvaa.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen luvut kertovat maailmantalouden epävarmuuksien heijastumisesta vientivetoiseen Suomeen.

Valtiovarainministeriön maanantaina julkaistun ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,5 prosenttia ja hidastuu lähivuosien aikana yhteen prosenttiin. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,1 prosenttiin ja julkisen talouden rahoitus on 1,4 prosenttia alijäämäinen suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on ennusteen mukaan lähes 5,5 miljardia euroa.

– Kyllä tämä (kuva) vakava on – vakavasti otettava, mutta tämä ei poista sitä keskeistä tavoitetta. Meidän pitää tehdä entistä enemmän töitä työllisyysasteen nostamiseksi, ja me olemme oikeastaan siinä vaiheessa, että vielä kaikki on mahdollista, mutta meillä ei ole mahdollista odottaa ensi kevääseen tai syksyyn, Mika Lintilä toteaa MTV:n haastattelussa.

– Kyllä niitä toimia ja jo voimassa olevaa lainsäädännön soveltamista pitää kehittää ja saada ihmisiä työn pariin, hän jatkaa.

Mika Lintilältä kysytään myös riittääkö ennusteessa kuvattu talouskehitys hyvinvointivaltion ylläpitoon.

– Tämä tekee haasteellisemmaksi tietysti työllisyystavoitteen täyttymisen – ja työllisyystavoite on aivan ensisijainen, mutta me tarvitsemme ratkaisua tähän kohtaanto-ongelmaan. Meillä oli elokuussa mittaushistorian eniten avoimia työpaikkoja Suomessa, ministeri toteaa.

Hänen mukaansa eritoten TE-keskuksilta tarvitaan ”työttömän ja työn yhdistämiseen johtavia toimia”.

– Siinä tarvitaan selkeästi uusi asento.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on asettanut tavoitteekseen 75 prosentin työllisyysasteen ja 60 000 uutta työllistä. Tuoreen talousennusteen on laskettu merkitsevän, että työllisyysaste tavoite on karannut noin 5 000 työllistä kauemmas.