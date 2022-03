Valtiovarainministeri HS:lle: Elintasosta on varauduttava tinkimään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annika Saarikon mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden asetelmat.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei menokehyksissä tulla pysymään tänä eikä ensi vuonna. Velkaa otetaan suunniteltua enemmän. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut mininsterin mukaan talouden asetelmaa.

– Joudumme turvallisuuden, varautumisen ja huoltovarmuuden vuoksi tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja. On selvää, että viime keväänä sovitusta menotasosta on poikettava muuttuneen tilanteen synnyttämien välttämättömyyksien osalta, Saarikko toteaa.

Hänen mukaansa hintojen nousua ei pystytä hyvittämään kansalaisille ja yrityksille suoraan valtion pussista, vaan kansalaisten on varauduttava tinkimään elintasostaan.

– Kun valtion ydintehtävä on noussut kaikkein tärkeimmäksi, niin se tarkoittaa, että jostain pitää luopua. Se helppo ja hyvä, mihin olemme niin monessa tottuneet, ei välttämättä ole itsestään selvää, Saarikko varoittaa elintason heikkenemisestä.

Käytännössä panostukset valtion ydintehtäviin tarkoittavat Saarikon mukaan satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksista puolustusvoimille sekä huoltovarmuuteen. Torstaina hallitus kertoi myös 300 miljoonan euron tukipaketista kotimaiselle ruokatuotannolle.

Ensi viikolla hallitus on käsittelemässä energiaan liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi menolisäyksissä tullaan Saarikon mukaan painottamaan tutkimuksen ja kehityksen panostuksia sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

– On sydäntä särkevää, että meillä on kasvamassa sukupolvi, joka on perustellusti ahdistunut ilmastonmuutoksesta ja kärsinyt yksinäisyydestä korona-aikana ja elää nyt huolestuneiden ja ahdistuneiden aikuisten ympäröimänä, perustelee Saarikko nuoriin ja lapsiin panostamisen tärkeyttä.