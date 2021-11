Valtiot valmistautuvat pikavauhtia kolmanteen rokotekierrokseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain hallinnossa uskotaan, että rokotteet antavat suojaa myös omikron-muunnosta vastaan.

Useiden maiden hallitukset valmistautuvat nopeuttamaan kolmatta rokotekierrosta koronavirusta vastaan, kertoo Financial Times. Syynä kiireeseen on viruksen omikron-muunnos, jonka pelätään leviävän nopeammin kuin virukset aiemmat muodot.

Britannian hallituksen neuvonantajien odotetaan suosittelevan, että maan rokoteohjelmaa laajennetaan. Neuvonantajat kehottavat, että kolmas rokote annetaan kaikille aikuisille. Suositukseen ollaan päätymässä sen jälkeen, kun Skotlannista löytyi kuusi varmistettua omikron-tapausta.

Britanniassa tullaan antamaan kolmas rokote kaikille yli 18-vuotiaille. Kuuden kuukauden pituista odotusaikaa toisen ja kolmannen rokotteen välillä ”lyhennetään merkittävästi”. Tällä tavalla pyritään vahvistamaan rokotteen antamaa immuniteettia, jotta omikronin leviämistä voitaisiin rajoittaa. Lisäksi 12-15-vuotiaille brittilapset rokotetaan toisen kerran koronavirusta vastaan.

Yhdysvalloissa liittovaltion viranomaiset antavat lähiaikoina kehotuksen, että kansalaisten tulee ottaa kolmas rokote, kertoo Washington Post. Maan presidentin lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci pitää todennäköisenä, että rokotteet tarjoavat suojaa myös omikron-muunnosta vastaan. Hänen mukaansa rokotteen suoja muita muunnoksia vastaan on selvä.

– Tiedämme varmasti, että kun saa kolmannen annoksen Pfizerin tai Modernan rokotetta, vasta-aineiden määrä nousee hyvin korkeaksi, selvästi korkeammaksi kuin toisen rokotteen jälkeen, Fauci sanoo.

Belgian pääkaupunki Bryssel puolestaan julkaisi maanantaina oman rokoteohjelmansa kolmatta rokotusta varten. Kaikki yli 18-vuotiaat brysseliläiset saavat rokotteen. Toisen ja kolmannen rokotteen välinen odotusaika riippuu rokotteen valmistajasta.

Jos toinen rokote on Johnson&Johnsonin valmistama, kolmannen rokotteen voi ottaa jo kahden kuukauden odotuksen jälkeen. AstraZenecan rokote edellyttää neljän kuukauden taukoa. Jos taas on saanut Pfizerin tai Modernan rokotteen, tauon pituus on kuusi kuukautta.

EU-komissio kehotti jo viime viikolla, ennen omicron-muunnoksen löytymistä, että kolmannen rokotteen antamista pitää nopeuttaa.

Suomessa on voimassa THL:n suositus, jonka mukaan yli 60-vuotiaat saavat kolmannen rokotteen. Myös riskiryhmille ja hoitoalan työntekijöille suositellaan kolmatta rokotekierrosta. Kolme rokotetta on saanut noin 262 000 suomalaista.