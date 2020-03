Italian korkoero Saksaan kasvaa

Markkinoilla ei pidetä EKP:n velkakirjojen osto-ohjelman kasvattamista riittävänä.

Valtioiden velkakirjojen korkoerot ovat lähteneet Euroopassa kasvuun koronaviruksen aiheuttaman markkinahäiriön myötä.

Viime vuosina korkoerot ovat Nordean aamukatsauksen mukaan olleet maltillisia, vaikkakin muutamia shokkeja on nähty, mutta nyt pankki arvioi luottoriskin merkityksen nostaneen päätään. Suuria liikkeitä on Nordean mukaan nähty erityisesti Italian velkakirjoissa, mutta myös paremman luottoluokituksen omaavien maiden, kuten Suomen, korkoero Saksaan on kasvanut.

Italian 10 vuoden lainojen korko on noussut Financial Timesin markkinaseurannan mukaan keskiviikkona jo 2,4 prosenttiin, kun kaksi viikkoa sitten korko oli vain yhden prosentin tasolla. Samalla myös Kreikan, Portugalin ja Espanjan korot ovat olleet nousussa.

Korkotasot ovat vielä kaukana vuodesta 2012, jolloin korot nousivat yli seitsemän prosenttia, mutta huoleen on syytä. Markkinat ovat Financial Timesin mukaan selvästi päättäneet, että Euroopan keskuspankin viime viikolla ilmoittama velkakirjojen osto-ohjelman kasvattaminen 120 miljardilla eurolla ei ole riittävä.

Lisäksi viime sunnuntaina EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde möläytti, että keskuspankin tehtävä ole kuroa umpeen valtionvelkojen korkoeroja. Tämä seurauksena Italian 10 vuoden valtionlainan korko ponnahti nousuun, joka rauhoittui vasta Lagarden peruttua puheensa televisiohaastattelussa.

Sijoittajien turvallisena pitämän Saksan 10 vuoden valtionvelan korko on keskiviikkona noussut -0,41 prosenttiin maanantain -0,55 prosentista. Samaan aikaan Italian korko on noussut vielä nopeammin, ja maiden välinen korkoero on kasvanut jo 2,81 prosenttiyksikköön. Kreikan korkoero Saksaan on puolestaan kasvanut 4,17 prosenttiyksikköön.

Suomen 10 vuoden valtionlainan korko on FT:n mukaan keskiviikkona noussut 0,09 prosenttiin ja korkoero Saksaan on kasvanut 0,5 prosenttiyksikköön maanantain 0,44 prosenttiyksiköstä.

Velkakirjojen korko elää kysynnän mukaan. Jos velkakirjojen kysyntä markkinoilla vähenee, niiden hinta laskee ja samalla korko nousee.