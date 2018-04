Tämä valtionpäämies ylistää Kim Jong-unia: Hän on idolini

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Filippiinien presidentti on muuttanut käsitystään Pohjois-Korean johtajasta.

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte kehuu vuolaasti aiemmin arvostelemaansa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unia, kertoo The Philippine Star. Duterte lupaa onnitella Kimiä, mikäli joskus pääsee häntä tapaamaan.

”Ihailen sinua. Sinulla on ajoituksen taito. Sankarillisuus on joskus sattumaa, muutoin se on tarkoituksella ajoitettua”, hän lupaa tavatessaan sanoa Pohjois-Korean johtajalle.

Duterten mukaan Kim Jong-un on nyt hänen idolinsa.

”Kaikkena tänä aikana hänet kuvattiin yhteisön pahana poikana. Mutta yhdellä mestarillisella iskulla hän on nyt kaikkien sankari. Hän vaikuttaa olevan rakastettava kunnon kaveri, ja erittäin hyväntahtoinen.”

Etelä- ja Pohjois-Korean johtajien tapaaminen vähensi Duterten mukaan jännitteitä Korean niemimaalla.

”Ja ehkä, vain ehkä, voimme välttää sodan, jota kukaan ei voi muutenkaan voittaa.”