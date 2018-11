Valtionjohtajat kokoontuvat muistamaan sodan uhreja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensimmäisen maailmansodan päättymistä muistetaan ympäri maailmaa.

Ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotispäivää muistetaan ympäri maailmaa. Yksi suurimmista muistotilaisuuksista järjestetään Ranskassa, jonne ovat kokoontuneet Saksan liittokansleri Angela Merkelin, Ranskan presidentti Emmanuel Macronin sekä useiden muden Euroopan johtajien lisäksi muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on osallistunut muistotilaisuuksiin Ranskassa.

Aiheesta kirjoittaa BBC.

Maailmansodan uhreja on muistettu myös muualla maailmassa. Australiassa päivää on muistettu muun muassa pudottamalla lentokoneesta tuhansia unikkoja. Kukka symboloi taistuleissa kaatuneiden sotilaiden muistoa. Myös Intiassa on järjestetty suuria muistotilaisuuksia intialaisille sotilaille, jotka menehtyivät taisteluissa