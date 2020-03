Valtionhallinto on siirtynyt etätöihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tärkeimpien palvelujen toimivuudesta huolehditaan kaikissa tilanteissa.

Kaikki valtionhallinnon työntekijät, jotka pystyvät tekemään työnsä kotoa käsin, ovat siirtyneet Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti etätyöhön.

Valtionhallinnon etäkäyttäjien määrä on kasvanut nopeasti ennätyslukemiin etätöihin siirtymisen myötä. Etäkäyttö on yli kolminkertaistunut normaalitilanteeseen nähden, mutta yhteydet ovat toimineet odotettua paremmin. Käyttäjiä on ollut yhtä aikaa yli 30 000.

Yhteyksistä vastaava Valtori on ennakoinut etäyhteyksien lisääntynyttä kuormitusta ja kasvattanut nopeasti niiden kapasiteettia.

– Ennakoimme etätyön voimakasta lisääntymistä muutama viikko sitten. Nyt näyttää, että lukuisat toimenpiteemme ovat purreet. Lisäksi valtionhallinnon työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan kuormituksen kestävyyteen ja antamiamme ohjeita on selkeästi noudatettu. Yhteistyö on nyt todella tärkeää, Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas toteaa.

Valtorissa on otettu käyttöön myös muita keinoja.

– Olemme esimerkiksi rajoittaneet sellaisten ei-välttämättömien sivustojen käyttöä, jotka kuormittavat yhteyksiä huomattavasti, esimerkiksi YouTube ja YleAreena. Niitä voi silti käyttää mobiililaitteilta, Latvakangas jatkaa.

Priorisointia tehdään yhdessä asiakkaiden eli valtionhallinnon virastojen ja laitosten kanssa.

Kansalaisten kriittiset palvelut turvataan myös poikkeustilanteessa. Tällä hetkellä joudutaan kuitenkin tekemään useita teknisiä muutoksia nopealla aikataululla, mikä saattaa näkyä myös kansalaisille joidenkin digitaalisten palveluiden hetkellisinä katkoina.

– Panostamme paljon tämän poikkeustilanteen hoitamiseen, koska digitaalisten palveluiden toimivuus ovat nyt erityisen tärkeää. Olemme myös varautuneet oman henkilöstömme sairastumisiin. Palvelut saadaan tuotettua, vaikka poikkeustilanne pitkittyisi, Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus kertoo.