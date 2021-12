”Valtioneuvostolta hyytävä joulun toivotus yrittäjille ja työntekijöille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkailu- ja Ravintolapalvelualan mielestä rajoitukset pitäisi kohdistaa rokottamattomiin.

Valtioneuvosto päätti tiistaina uusista ravintolarajoituksista Koronapassin käyttö ei vapauta rajoituksista, ei edes matalan riskin tiloiksi määriteltyjä ruokaravintoloita.

Matkailu- ja Ravintolapalvelualan valtioneuvoston päätös on ristiriidassa tiistaina julkaistun tiedotteen kanssa, sillä sen mukaan koronapassin käyttö jatkuu matalan riskin tilaisuuksissa. Myös aluehallintovirastot ovat päättäneet erittäin ankarista rajoitustoimista.

MaRan mukaan rajoitukset osuvat ikävästi talvimatkailukeskuksiin niiden parhaan sesongin aikana.

– Koronapassin poistaminen käytöstä edes väliaikaisesti on valtioneuvoston rokotestrategian vastainen päätös. Parempi vaihtoehto olisi ollut kohdistaa erittäin ankarat rajoitukset vain rokottamattomiin kansalaisiin, järjestö sanoo.

Ravintolat ja MaRan edustama tapahtuma-ala esittävät, että koronapassi kattaa jatkossa toistaiseksi tiedon vain kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronataudista ja täydestä rokotussarjasta.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan kun tavoitteena on suojata rokottamattomia kansalaisia virustartunnoilta, tehokas ja samalla yrittäjille ja työntekijöille vähemmän vahinkoa aiheuttava ratkaisu olisi ollut muuttaa koronapassin sisältöä niin, ettei pelkästään negatiivisella testituloksella saa koronapassia.

– Valtioneuvoston tulisi tehdä tällainen päätös heti ja sen tulisi olla voimassa niin kauan kuin on uhka uusille ravintoloita ja tapahtumia koskeville rajoitustoimille. Päätöksessä tulisi ratkaista erikseen niiden kansalaisten tilanne, jotka eivät voi ottaa rokotteita lääketieteellisen syyn takia, samoin kuin sellaisten ulkomaalaisten matkustajien tilanne, joiden kotimaassa annettuja rokotteita ei hyväksytä Suomessa turvallisiksi rokotteiksi. Yksi esimerkki on venäläiset matkailijat, Timo Lappi sanoo.

Hänen mukaansa talvimatkailukeskuksissa on parhaillaan kymmeniä tuhansia matkailijoita.

– Toisin kuin viime vuonna myös ulkomaalaisia matkailijoita on paljon. Tuhannet ulkomaalaiset matkailijat ovat tulleet Suomeen matkanjärjestäjien tuomina. Heillä on Suomessa tiivis ohjelma ja vain vähän kontakteja paikalliseen väestöön lukuun ottamatta heitä palvelevia yrittäjiä ja työntekijöitä. Isolla osalla heistä ei ole mahdollisuutta itse valmistaa aterioita, vaan he ovat ravintolapalvelujen varassa.

– Etenkin Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa on paljon ulkomaalaisia matkailijoita. Yrittäjät ja työntekijät ovat vaikeassa tilanteessa yrittäessään selittää matkailijoille, että ruokailu ravintolassa onnistuu kello 20 asti, mutta viinilasillistakaan ei voida myydä ruoan kanssa kello 17 jälkeen ja alkoholijuomat tulee kerätä pois kello 18 mennessä. Tämä on käsittämätön päätös, koska THL on linjannut ruokaravintolat matalan riskin tiloiksi yhdessä elintarvikekauppojen ja kampaamojen kanssa, Lappi sanoo.

Lomautukset iskevät

Valtioneuvoston ja aluehallintovirastojen päätökset merkitsevät työntekijöiden massalomautuksia, Lappi toteaa.

– Valtioneuvosto antoi myös työntekijöille hyisen joululahjan. Työnantajat joutuvat vastentahtoisesti lomauttamaan työntekijöitään, jotka ovat olleet erittäin suuressa ahdingossa maaliskuun 2020 puolivälistä lukien. Yksikään työnantaja ei haluaisi lomauttaa työntekijöitään, mutta valtioneuvoston päätös pakottaa siihen. On surullista, miten vähän valtioneuvosto kantaa huolta yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentulosta ja jaksamisesta, Lappi jatkaa.

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-ala on menettänyt arvioiden mukaan 10 000–25 000 työntekijää maaliskuun 2020 jälkeen. Jatkuva epävarmuus tulevasta on saanut lukuisat työntekijät vaihtamaan alaa. Toimialat eivät kestä enää epävarmuuden jatkumista.

– Työvoimapulasta on tulossa toimialamme kasvun este koronan hellittäessä. Jo nyt ennen näitä erittäin ankaria rajoituksia työvoimapula oli huutava. Tämänkin takia on välttämätöntä, että yrittäjille ja työntekijöille annetaan oikeus toimeentuloon ja rajoitukset kohdistetaan vain rokottamattomiin. Kaikki rajoitukset tulee poistaa heti, kun ne eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Koronapassin vapaaehtoista käyttöä tulisi jatkaa niin pitkään kuin yritykset katsovat sen tarpeelliseksi, Lappi toteaa.

Kustannustuki ja tapahtumatakuu välttämättömiä

MaRan hallituksen asettamat erittäin ankarat ravintolarajoitukset ja aluehallintovirastojen päättämät tapahtumia koskevat rajoitukset merkitsevät käytännössä illallisravintola- ja yöravintolatoiminnan loppumista sekä tapahtumien peruuntumista.

Lappi huomauttaa, että valtio ei ole korvannut aiemminkaan tulojen menetystä, mutta ei myöskään yrityksille aiheutuneita tappioita oikeudenmukaisella tavalla.

– Valtioneuvoston tulee nyt kantaa vastuunsa yrittäjille aiheutuneista vahingoista. Valtioneuvoston tulee laatia kaksi erillistä kustannustukipakettia: toisen korvaamaan tappioita lokakuun jälkeiseltä ajalta yleensä ja toisen nyt asetettujen erittäin ankarien rajoitusten ajalta. Samassa yhteydessä tulee korjata aiempiin kustannustukiin ja tapahtumatakuuseen jääneet epäoikeudenmukaisuudet, Lappi vaatii.