Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen rokotestrategiasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan ensimmäiset rokotteet saadaan maahan vuoden 2021 alussa.

Valtioneuvosto teki torstaina 10. joulukuuta periaatepäätöksen Suomen COVID-19-rokotestrategiasta, jonka keskeisestä sisällöstä hallitus linjasi viime viikolla pitämässään neuvottelussa, tiedotteessa todetaan.

– Suomen tavoite on, että koko väestö suojataan, kun myyntiluvallinen rokote on saatavilla. Rokotteita tarjotaan maksutta kaikille, jotka niitä haluavat. Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kohderyhmän tutkimusten valmistuttua.

Rokotestrategia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä lääketieteellisin perustein, kansallisia asiantuntijoita kuullen ja näyttöön perustuen. Strategiassa määritellään pääperiaatteet, joiden mukaan rokotusjärjestyksestä päätetään.

Rokotusta tarjotaan lääketieteellisen riskiarvion perusteella. Alkuvaiheessa rokotetta tarjotaan koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille henkilöille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Suomi on mukana Euroopan unionin yhteishankinnassa, mikä takaa mahdollisuuden saada useiden eri valmistajien koronarokotteita. Tällä hetkellä Euroopan unionin komissio on neuvotellut sopimuksen kuudesta eri koronarokotteesta. Suomi on mukana kaikissa kuudessa sopimuksessa.

Rokotusten käytännön järjestelyissä on varauduttava siihen, ettei koronarokotetta saada samanaikaisesti kaikille. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan ensimmäiset rokotteet saadaan maahan vuoden 2021 alussa. Rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

– Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit. Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä keskenään, työterveydenhuollon ja yksityisten palveluntuottajien sekä alueensa sairaanhoitopiirin kanssa.

– Lopulliset rokotuspäätökset voidaan tehdä vasta sitten, kun rokotteilla on myyntilupa ja niitä on saatavilla. Valtioneuvosto päättää rokotusten toimeenpanosta antamalla tartuntatautilain mukaisen asetuksen, kun käytettävät rokotteet ovat varmistuneet.