Mia Laiho: Valtionavustusta hakevien taustat perattava

Kokoomusedustajan mukaan julkisen toimijan vastuu ei pääty rahan myöntämiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on jättänyt kirjallisen kysymyksen valtionavustusta hakevien yhdistysten taustojen ja soveltuvuuden selvittämisestä.

Helsingin Sanomat nosti sunnuntaina esiin tapauksen, jossa julkisuuden henkilö vangittiin törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä. HS:n mukaan henkilö on käyttänyt teatteriaan välineenä luodakseen kultin, johon hän on houkutellut nuoria tyttöjä jäseniksi. Teatteri on rekisteröity yhdistys ja on saanut tukea myös valtiolta.

– Tapaukseen liittyvät julkisuudessa esiin nousseet asiat ja epäilyt ovat järkyttäviä. Entistä järkyttävämmän siitä tekee se, että toimintaa on tuettu julkisella rahalla. Kun kyseessä on julkinen raha, on varmistuttava erityisellä huolella vastuullisuudesta ja Suomen lakien sekä kansainvälisten sopimuksien noudattamisesta toiminnassa, Mia Laiho toteaa tiedotteessa.

Vuosina 2017–2018 yhdistykselle myönnettiin yhteensä 92 985 euroa avustusta STEA:n toimesta. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. Viimeksi vuonna 2019 yhdistykselle on myönnetty 15 000 euroa avustusta Taiteen ja kulttuurin edistämiskeskukselta, joka puolestaan on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto.

– Julkisten rahoituslähteiden moninaisuus ja yhtenäisten myöntämisperiaatteiden puuttuminen voi altistaa järjestelmän hyväksikäytölle ja samalla hankaloittaa valvontaa. Siksi käytäntöjä tulisi tiukentaa ja yhtenäistää, Laiho sanoo.

Kansanedustaja huomauttaa, että yhdistykset voivat hakea erilaisia julkiseen rahoitukseen pohjaavia avustuksia hyvin monesta eri paikasta ministeriöistä kuntiin ja erillisiin viranomaisiin.

– Kuitenkaan tällä hetkellä näillä tahoilla ei ole velvoitetta varmistaa avustusten hakijoiden taustoja. Usein avustuksia hakevat yhdistykset tekevät paljon töitä lasten, nuorten tai muiden haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien kanssa. Kun verorahoja käytetään toimintojen rahoittamiseen, on niiden käytön oltava myös eettisesti vakaalla pohjalla ja paremmin valvottuja, Mia Laiho sanoo.

– Avustusten myöntäjien tulisi aina selvittää hakevien tahojen toiminnan laatu ja eettisyys. Vastuutoimijoiden rikostaustatietojen pitäisi olla käytössä avustuspäätöstä tehdessä. Ja mikäli Suomen lakia tarkoituksellisesti rikotaan, pitäisi avustukset periä takaisin. Julkisen toimijan vastuu ei pääty rahan myöntämiseen. Jos esille nousee tuen saaneen osalta epäkohtia, niihin on oltava rohkeutta myös puuttua.