Valtion TV-studio pimeni Valko-Venäjällä, lakot kärjistyvät

Valko-Venäjän valtion television toimittajien ja työntekijöiden kerrotaan aloittaneen maanantaina lakon.

Toimittajat uhkasivat jo aikaisemmin lakolla, jos he eivät saa raportoida käynnissä olevista mielenosoituksista ja vaalituloksista puolueettomasti. Lakkopäätöksestä odotetaan tarkempia tietoja maanantaina.

Uutissivusto Buzzfeednewsin toimittaja Christopher Miller on jakanut Twitter-tilillään videon Belarus 1 -kanavan aamulähetyksestä. Studio on kuitenkin täysin tyhjä, ja taustalla soi popmusiikki. Hetkeä myöhemmin valot sammuvat studiossa kesken lähetyksen.

BBC:n toimittaja Sarah Rainsford uutisoi niin ikään Twitterissä samasta asiasta.

– Valtion televisiokanavat Valko-Venäjällä, mukaan lukien ympärivuorokautinen Belarus 24 -kanava, pyörittävät ohjelmia ja uutisia uusintoina sen jälkeen, kun henkilöstö alkoi marssia ulos protestoidakseen sensuuria ja vaalituloksia, Rainsford toteaa.

Jo yli 26 vuotta itsevaltaisesti johtaneen presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet ennätyksellisen suurina viikonlopun aikana. Alkuviikoksi odotetaan uusia mielenilmauksia ja suurten valtionyritysten lakkoilmoituksia.

EU:n ulkoministerit ilmoittivat viime viikolla valmistelevansa uusia pakotteita väkivaltaan, sortotoimiin ja vaalituloksen vääristelyyn syyllistyneitä Valko-Venäjän johtajia vastaan. Myös Yhdysvallat on pitänyt 9. elokuuta pidettyjä presidentinvaaleja epärehellisinä.

Presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä on tarvittaessa valmis tukemaan Lukašenkaa maiden välisen sotilasliiton mukaisesti. Kremlin mukaan Valko-Venäjään on kohdistettu viime aikoina ”ulkoista painetta”.

Among those striking in Belarus are state TV crews. On air this morning? Empty news desks and pop music. pic.twitter.com/1J97OtS2KO

State TV channels in Belarus, including the rolling news channel Belarus 24, are now running repeats after staff began walking out in protest against censorship and the election results.

It's not quite Swan Lake, but… pic.twitter.com/Kc9zTJSpgC

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) August 17, 2020