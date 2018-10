Valtion tukea laajakaistalle saa vielä

Valtiontuki harvaan asuttujen alueiden laajakaistahankkeille päättyy vuodenvaihteessa.

Viestintäviraston mukaan vuosi sitten julkistetut aiempaa runsaskätisemmät valtiontukisäännöt ovat herättäneet maakunnissa kiinnostusta. Uusia hankkeita on käynnistymässä kymmeniä ja kiinnostus huippunopeaan laajakaistaan kasvaa yhä.

Uudet valtiontukisäännöt mahdollistavat tuetun valokuiturakentamisen aiempaa laajemmalla alueella ja lisäävät yksittäisten hankkeiden valtiontukiosuutta merkittävästi. Uusia valokuituverkkoja suunnitellaankin nyt eri puolilla Suomea vauhdilla.

Viimeisistä valtiontukieuroista kilpaillaan loppuvuoden aikana, sillä raha ei todennäköisesti riitä kaikkiin hankkeisiin. Kilpailutuksia on käynnissä useassa maakunnassa. Käynnistyneiden hankkeiden koko vaihtelee kymmenistä tuhansista useaan miljoonaan euroon.

– Tukea on haettavissa vielä 6,5 miljoonaa euroa. Kaikki maakuntaliittojen valitsemat toteuttajat eivät ole vielä jättäneet hakemusta eli todellisuudessa rahaa on jonkin verran vähemmän jäljellä aivan uusille hankkeille. Hakemus pitää jättää viimeistään vuoden loppuun mennessä, mutta todennäköisesti rahat loppuvat jo aikaisemmin. Nyt kannattaa toimia nopeasti, jos laajakaistahanke on suunnitelmissa, kertoo johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala Viestintävirastosta.

Vuonna 2009 käynnistyneen Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on saavuttaa 69,5 miljoonan euron valtiontuella nopean laajakaistan saatavuus 120 000 kotitaloudelle haja-asutusalueilla.

Vuoden 2017 loppuun mennessä valtiontukea on maksettu 40 miljoonaa euroa, jolla on saatu aikaan jo 70 prosenttia tavoitellusta saatavuuden kasvusta eli nopea laajakaista 83 000 kotitaloudelle. Liittymän on hankkinut 30 000 tilaajaa ja verkkoa on rakennettu 20 000 kilometriä.