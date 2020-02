Valtion t&k-rahoitus kasvaa vain hiukan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta lisätään reaalisesti vain 0,7 prosenttia.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion tämän vuoden talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 68,6 miljoonaa euroa 2,06 miljardiin euroon.

Tilastokeskuksen laskema reaalinen kasvu valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa on vain 0,7 prosenttia viime vuodesta.

Suurin osa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistoille. Talousarviossa yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa talousarviossa noin 60 miljoonaa 690,4 miljoonaan euroon. Kasvua selittävät Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen määrärahojen kasvu sekä tutkimusosuuden nousu.

Myös Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa talousarviossa noin 26 miljoonalla eurolla 477,5 miljoonaan euroon. Suomen Akatemian t&k-määrärahat sen sijaan laskevat 46,5 miljoonaa euroa 423,6 miljoonaan euroon.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on talousarviossa 1,24 miljardia euroa. Kasvua vuoden takaisen talousarvion määrärahoista on noin 31 miljoonaa euroa.

Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,83 prosenttia.