”Valtion ei tulisi ottaa vahvempaa roolia asuntopolitiikassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimivien markkinoiden merkitystä ei Suomen Vuokranantajien mielestä vieläkään tunnusteta.

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut virkamiestyöryhmä julkaisi perjantaina raporttinsa. Suomen Vuokranantajat pitää tärkeänä asuntopoliittisen kehittämisohjelman tavoitetta lisätä asuntopolitiikan ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Ratkaisuna ei järjestön mielestö kuitenkaan ole valtion roolin vahvistaminen, vaan toimivien asuntomarkkinoiden ja monipuolisen toimijakentän merkityksen tunnistaminen nykyistä paremmin.

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes kiittelee, että työryhmäraportissa asetetaan tavoitteeksi riittävä asuntotarjonta ja todetaan sen olevan tärkeä työmarkkinoiden toimivuudelle ja tukevan alueiden elinvoimaisuutta. Riittävä asuntotarjonta kasvavilla alueilla on myös paras tapa huolehtia asumisen kohtuuhintaisuudesta. Kritiikkiä kuitenkin saa työryhmän näkemys valtion roolin vahvistamisesta asuntopolitiikassa.

– Suurin puute suomalaisessa asuntopoliittisessa keskustelussa on se, ettei toimivien asunto- ja vuokramarkkinoiden merkitystä vieläkään riittävästi tunnisteta ja tunnusteta. Markkinat ovat viime vuosina osoittaneet toimivuutensa. Suomessa on rakennettu markkinaehtoisesti ennätysmäärä uusia asuntoja. Lisääntynyt tarjonta on tasoittanut asuntojen hintojen ja vuokrien nousua sekä nostanut asumisen laatua. Valtion ei tulisi missään nimessä ottaa vahvempaa roolia asuntopolitiikassa, vaan suunnata panoksensa liikenneinfran kehittämiseen. Toimivat liikenneyhteydet generoivat myös asuntorakentamista, Hughes arvioi tiedotteessa.

Hughesin mukaan asuntomarkkinoilla toimijoiden monipuolisuus on edellytys markkinoiden toimivuudelle. Se luo kilpailua ja varmistaa tehokkaimmin tasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä. Valtaosa asunnoista on yksityisten toimijoiden omistamia ja rakennuttamia. Hajautunut yksityinen vuokra-asuntotarjonta ehkäisee tehokkaasti myös segregaatiota.

– Nyt työryhmäraportissa korostuu julkisesti tuetun asuntorakentamisen rooli, kun sen tulisi pikemminkin olla täydentävää ja kohdentua nykyistä enemmän erityisryhmille ja eniten tukea tarvitseville. Sen sijaan toimijakentän monipuolisuus on tärkeää varmistaa myös jatkossa. Esimerkiksi julkisuudessa väläytellyt, yksityisiä vuokranantajia kurittavat veronkiristykset veisivät markkinoita väärään suuntaan, Hughes toteaa.