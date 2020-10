”Valtion ei tarvitse käyttää jokaista euroa ihmisten puolesta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Lepomäki haluaa Suomeen kestävää kasvua ja kannustavuutta luovan verouudistuksen.

– Lukio-opettajan kuukausiansioiden päälle tienatusta lisäsatasesta yli puolet menee verottajan taskuun. Ankara rajaveroaste syö tuntuvasti jo keskituloisen ostovoimaa, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Lepomäki sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomessa arjen hintataso on euroalueen korkein.

– Ei ihme, että monella perheellä on tiukkaa. Korona-aikanakin olisi tarpeen käyttää palveluita arjen helpottamiseksi. Se myös loisi työpaikkoja nyt vaikeuksissa oleville aloille. Esitämme työn verotuksen madaltamista ja kotitalousvähennyksen laajentamista, Lepomäki toteaa.

Hän huomauttaa, että Ruotsissa ja Saksassa demaritkin ovat oivaltaneet, ettei ”valtion tarvitse käyttää jokaista euroa ihmisten puolesta”.

– Siellä ihmisten annetaan koronakriisissä elvyttää myös itse. Näissä maissa lasketaan veroja ja ennusteiden mukaan julkinen talous elpyy merkittävästi Suomea nopeammin.

Kokoomuksen syyskuussa hyväksytyssä tavoiteohjelmassa puolueen tavoitteeksi asetettiin, että jokaisesta tienatusta lisäeurosta jäisi ainakin puolet käteen. Tavoite toteutettaisiin usean vuoden aikana ja rahoitettaisiin osana rakenteellisten reformien kokonaisuutta.

Lepomäen mukaan työnteon kannustimien lisääminen on tehtävissä julkisen talouden kestävyydestä huolehtien.

– Työttömänä ei ole kovin kannustavaa ottaa vastaan töitä, jos tulotaso paranee vain vajaalla kymmenyksellä. Moni keski- ja hyvätuloinenkin jättää ylimääräisen työtunnin tekemättä verosyistä. Se johtaa alhaisempaan työllisyyteen ja rapistuvaan elintasoon, Lepomäki jatkaa.

Hän peräänkuuluttaa sosiaaliturvauudistuksen lisäksi laajaa ohjelmaa verotuksen painopisteiden muuttamisesta työstä ja riskinotosta haittojen ja kulutuksen verotuksen. Verotuksen kokonaistasoa pitäisi Lepomäen mukaan laskea kohti eurooppalaisia tasoja.

– Suomen vahvin pääoma on henkinen pääoma. Jokaisella osaajalla on oltava töitä ja mahdollisuus vaurastua. Sen sijaan että ajaisimme korkean lisäarvon työt pois Suomesta, otetaan tavoitteeksi se, että jokaisella on aito mahdollisuus nousta hyvätuloiseksi, Lepomäki linjaa.