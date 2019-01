Valtion budjettityöhön ehdotetaan muutoksia

Ministeriön mukaan päättäjien voi olla haastavaa saada kokonaiskuvaa liian yksityiskohtaisesta talousarvioesityksestä.

Kaksi valtiovarainministeriön työryhmää on selvittänyt budjettivalmistelun selkiyttämistä ja sujuvoittamista uudistusten kautta.

Perjantaina julkistetun raportin mukaan nykyinen talousarvioesitys on varsin laaja ja sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa. Tavoitteena on, että päätöksentekijöille muodostuisi mahdollisimman kattava kuva muun muassa siitä, mihin tekijöihin esitetyt tulot ja menot liittyvät.

– Talousarvioesitys on ajan mittaan laajentunut, kun on haluttu parantaa tietopohjaa sekä esitellä toimintaan liittyviä tavoitteita ja vaikuttavuutta. Mitä yksityiskohtaisempi talousarvioesitys on, sitä vaikeampaa päätöksentekijöiden on kuitenkin muodostaa sen pohjalta keskeisiin tekijöihin perustuva kokonaiskuva ja eri asioiden välisiä keskinäisiä riippuvuuksia, julkaisussa todetaan.

Toinen työryhmistä ehdottaa valtion talousarvio- ja kehysprosessien yhdistämistä niin, että esitykset annettaisiin eduskunnalle jo kesäkuun alussa.

Yhdistämisen uskotaan tehostavan työskentelyä ja parantavan finanssipolitiikan pitkäjänteisyyttä. Aikaisempi ajankohta helpottaisi myös budjettilakiesitysten eduskuntakäsittelyä.

Riskinä olisi, että budjetin täydennysehdotus syksyllä saattaisi laajeta. Täydentävän budjettiesityksen tulisikin säilyä myös muutoksen jälkeen pääasiassa teknisenä asiakirjana.

Osa ehdotuksista voitaisiin toteuttaa nopealla aikataululla, mutta osa vaatisi useamman vuoden valmistelun. Mahdolliset uudistukset edellyttäisivät päätöstä seuraavalta hallitukselta esimerkiksi hallitusohjelman laatimisen yhteydessä.