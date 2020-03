”Valtiolta lisätukea myös urheilulle ja kulttuurille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajat vaativat pikaisia toimia kulttuurin ja urheiluseurojen tilanteeseen virusepidemian vuoksi.

– Veikkausvoittovarojen ns. jakamatonta rahaa on kymmenen miljoonaa euroa jäljellä. Se ei ole paljoa, mutta se pitää saada käyttöön välittömästi auttamaan muun muassa artistien, teattereiden ja urheilun tukalaa tilannetta, vaativat kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Ville Kaunisto, Pauli Kiuru, Sari Multala ja Sinuhe Wallinheimo.

He toteavat, että jäljellä oleva jakamaton määräraha ei riitä kuitenkaan tässä tilanteessa. Kokoomuslaiset vaativatkin hallitusta etsimään pikaisesti lisärahoitusta ja myös keinoja paikata veikkausvoittovaroihin Veikkauksen koronatoimenpiteiden myötä tulevia lisäleikkauksia.

– Nyt monet urheiluseurat ja muut toimijat urheilun ja liikunnan saralla, mutta myös kulttuurin parissa toimivat tahot ovat tukalassa paikassa. Tulemme näkemään pian seurojen ja muiden maksuvaikeuksia ja myös konkursseja. Toiminta pysähtyi kuin seinään. Apua tarvitaan välittömästi ja useilla eri tavoilla, toteaa Wallinheimo.

Liikunnan ja urheilun rinnalla myös taide ja kulttuuri ovat hyvin vastaavassa tilanteessa teattereista konsertteihin ja bändeistä näyttelyihin.

– Monien bändien ja artistien ja heidän rinnalla toimivien mm. tekniikasta vastaavien yritysten ja tapahtumajärjestäjien tilanne on myös tukala. Tänne tarvitaan pikaisesti apua niin yrittäjille tarkoitetusta kriisirahoituksesta kuin kulttuurille ja taiteelle kohdennettavasta rahoituksesta, muistuttaa Heinonen.

Veikkaus on koronan myötä sulkenut pelejään. Pelituotot tulevat putoamaan ja tätä kautta myös Veikkausvoittovarat. Jos pelit pidetään suljettuna puoli vuotta, menetykset ovat jopa yli 200 miljoonaa euroa.

– Nyt tilanne on monin kerroin vaikeampi ja tapahtuu nopeasti. Kun tulot tippuvat niin maksutuotoista kuin valtionrahoituksesta samanaikaisesti, se pysäyttää valtavan määrän toimintaa kulttuurin, tieteen, taiteen ja urheilun osalta, muistuttaa Multala.

Urheilun ja kulttuuri on myös merkittävä kasvuala ja työllistäjä. Kriisirahoitusta ja tukea tarvitaan siis eri kanavista.

– Urheilulla ja kulttuurilla on kiistaton itseisarvo yhteisöllisyydelle ja hyvinvoinnille. Ala on myös merkittävä ja kasvava työllisyysvaikutuksiltaan. Pelkästään näistä syistä jatkuvuus on turvattava, Kiuru muistuttaa.

Kokoomuslaiset toteavat, että niin urheilu- kuin kulttuurikenttäkin toimi esimerkillisesti ja myös ruohonjuuritason seuratoiminta ajettiin välittömästi alas koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

– Toimet tehtiin huippu-urheilun lisäksi nopeasti myös junnujen seuratoiminnassa. Myös konsertit ja näyttelyt ajettiin esimerkillisesti alas. Nyt tarvitaan apua, jolla luodaan uskoa ja toivoa tulevaan ja mahdollistetaan, että nämä toiminnot eivät lopu lopullisesti, vaatii Kaunisto.

Kokoomuslaiset painottavat, että ensisijaista on nyt huolehtia, että sairastuneet saavat hoitoa ja koronan leviämistä saadaan hidastettua ja rajattua. Samaan aikaan kuitenkin monella yhteiskunnan eri tasolla käydään vakavaa keskustelua, miten tilanteesta selvitään.

– Ei ole mahdollista edetä niin, että kaiken muun annetaan odottaa. Yhteiskunnan eri toiminnot eivät kestä sitä, muistuttavat kokoomuksen kansanedustajat.