Valtiokonttorin kustannustukea myönnetty jo 80 miljoonaa euroa

Keskimääräinen tukisumma yritystä kohden on lähes 12 500 euroa

Valtiokonttorin kustannustukea myönnetään yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 30 prosenttia koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuen kolmannen kierroksen hakuaika on ollut käynnissä huhtikuun lopusta lähtien ja jatkuu kesäkuun 23. päivään saakka.

Kolmannella hakukierroksella kustannustukea on tähän mennessä hakenut noin 13 500 yritystä. Näistä tuki on myönnetty lähes 6 500 yritykselle. Hakemuksista on kolmannella kierroksella hyväksytty 61 prosenttia. Hyväksymisprosentin kasvu on aiempiin kierroksiin verrattuna merkittävä: ensimmäisellä kierroksella hyväksyttiin 27 ja toisella kierroksella 39 prosenttia hakemuksista.

Eniten tukea kolmannella kierroksella saanut toimiala on ravitsemistoiminta ennen majoitusta sekä maaliikennettä ja putkijohtokuljetusta.

Eniten tukea hakeneet toimialat ovat suuruusjärjestyksessä ravitsemistoiminta, maaliikenne ja putkijohtokuljetus sekä muut henkilökohtaiset palvelut.