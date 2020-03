Valtioiden velkakirjojen korkoerot kasvaneet Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sijoittajien riskinottohalujen laskuun on vaikuttanut koronaviruksen leviäminen Etelä-Eurooppaan.

Euroopan maiden valtiovelkakirjojen korkoerot ovat suurentuneet viime aikoina. Saksan 10-vuotisen velkakirjan korkoero Espanjan ja varsinkin Italian velkakirjoihin on kasvanut.

Korkoeroa Saksan ja Italian välillä on yli puolitoista prosenttiyksikköä, ero Espanjaan on alle prosenttiyksikön. Ranskan ja Saksan välinen korkoero on vielä pysynyt vakaana alle puolessa prosenttiyksikössä.

Liikehdintää on Nordean aamukatsauksen mukaan pohjustanut sijoittajien riskinottohalukkuuden lasku, johon on vaikuttanut etenkin koronan leviäminen Etelä-Eurooppaan.

Osakkeet puolestaan ponkaisivat nousuun USA:ssa eilen keskiviikkona, kun presidenttiehdokas Joe Bidenin kannatus ylitti markkinoiden odotukset supertiistain esivaaleissa. Osakerallia nähtiin Nordean mukaan etenkin terveyssektorilla. Biden rakentaisi Barack Obaman terveysjärjestelmän päälle, kun kilpakumppani Bernie Sanders taas kansallistaisi sen kokonaan.

Osakkeiden nousua piristivät myös G7-talouksien, keskuspankkien ja kansainvälisten rahalaitosten toimet talouden elvyttämiseksi. USA:n, Kanadan ja Australian keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorkojaan. Nordean mukaan USA:n keskuspankin odotetaan laskevan lisää seuraavissa kokouksissa, ja Euroopan keskuspankille hinnoitellaan ensi viikolla 0,10 prosenttiyksikön koronlaskua.

Euroopassa kuitenkin kurssien alamäki on torstaina ollut parin prosentin luokkaa. Helsingin pörssi oli neljän aikaan iltapäivällä lähes kahden prosentin laskussa.

Öljyn hinta on edelleen matalalla alhaisen kysynnän takia. Opec on viestinyt leikkaavansa öljyn tuotantoa, mutta Venäjän saaminen mukaan on Nordean mukaan osoittanut vaikeaksi.