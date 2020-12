Valtio valmistautuu rahoittamaan Finnairia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mahdollinen rahoitusjärjestely on kooltaan enintään 400 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on aloittanut valmistelut rahoitusjärjestelystä Finnairin tukemiseksi.

Koronan toinen aalto kuluneena syksynä on johtanut siihen, että lentoliikenteen toipuminen koronakriisistä ei ole toteutunut kesällä ennakoidulla tavalla, mikä on vaikuttanut erityisesti Suomen liikennöintitilanteeseen.

Esimerkiksi Finnairin kapasiteetista on edelleen käytössä vain noin kymmenen prosenttia, ja yhtiön toiminta on tappiollista. Matkustusrajoitusten ja pandemian vuoksi yhtiölle on aiheutunut ja aiheutuu mittavia tappioita.

Valtion mahdollinen rahoitusjärjestely on kooltaan enintään 400 miljoonaa euroa, mikä on käyttämättä eduskunnan keväällä myöntämästä 700 miljoonan euron määrärahasta. Rahoitus myönnettäisiin yhtiön omaa pääomaa kirjanpidollisesti vahvistavana hybridilainana.

Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Järjestelyä varten ei haeta uusia varoja valtion budjetista.

– Valtio on sitoutunut toimimaan vastuullisena ankkuriomistajana Finnairissa. Suomen maantieteellinen sijainti on haasteellinen ja siten emme tule toimeen ilman toimivia lentoyhteyksiä. Lentoliikenteen merkitys Suomelle on suuri elinkeinoelämästä vapaa-aikaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Finnairin tarjoamat kattavat yhteydet ovat tärkeitä maakuntien ja alueiden elinvoimalle, matkailulle sekä vientiteollisuudelle, toteaa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) tiedotteessa.

Viime keväänä valtio tuki Finnairia osallistumalla omistuksensa suhteessa yhtiön järjestämään osakeantiin sekä myöntämällä 90 prosentin takauksen yhtiön ottamalle työeläkelainalle.

Valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä on linjattu, että jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yritys- ja yhteiskuntavastuu ja yhtiöiden tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

– Osana muuta omistajaohjaustyötä edellytän Finnairilta sen vastuullisuusohjelman mukaisia päästövähennyksiä. Asiaa tullaan seuraamaan sekä siitä käydään aktiivista vuoropuhelua hyvän hallintotavan mukaisesti, ministeri Tuppurainen painottaa.

Finnair julkaisi maaliskuussa kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman, jonka perusteella yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2045.

Tuleva rahoitusjärjestely edellyttää Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksyntää Euroopan unionin valtiontukisäätelyn mukaisesti. Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö, jolla on merkittäviä lentoliikenneklusteriin ja lentoyhteyksiin liittyviä positiivisia kerrannaisvaikutuksia.