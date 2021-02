”Valtio rankaisee liiallisesta säästämisestä ja sijoittamisesta”

Matias Marttinen jätti lakialoitteen osakesäästötilin talletuskaton purkamisesta.

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) jätti perjantaina lakialoitteen osakesäästötilin talletuskaton, tilien lukumäärän sääntelyn ja verosanktioiden purkamisesta.

Lakialoitteen on allekirjoittanut yhteensä 40 kansanedustajaa.

– Valtio rankaisee ihmisiä liiallisesta säästämisestä ja sijoittamisesta. Se on täysin järjetöntä. Osakesäästötili on ainoa sijoitustuote, johon on säädetty keinotekoinen talletuskatto ja verosanktiot. Ihmisiä on kannustettava säästämiseen ja sijoittamiseen, ei päinvastoin, Marttinen sanoo.

Hänen mukaansa osakesäästötilistä on tullut erittäin suosittu sijoittamisen tapa. Ensimmäisen vuoden aikana tilejä on avattu yli 152 000 kappaletta. Osakesäästäjien lukumäärä on kasvanut jo 900 000 henkeen.

– Talletuskatto säädettiin lakiin keskustan vaatimuksesta. Tilin suosion myötä keskusta haluaa hieman nostaa talletuskattoa. Mutta miksi ihmeessä vain nostaa – miksei talletuskattoa voida poistaa kokonaan. On jokaisen suomalaisen etu, että säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuudet laajenevat, Marttinen toteaa.

Hänen mukaansa hallitus voi tuoda nopeasti osakesäästötiliä koskevat esitykset eduskunnan käsiteltäväksi.

– Lainmuutokset ovat pieniä ja ne on mahdollista valmistella nopealla aikataululla ministeriössä. Nyt hallituksella on mahdollisuus kannustaa suomalaisia sijoittamiseen ja säästämiseen purkamalla nämä järjettömät rajoitukset laista. Osakesäästötili on tuotava samalle viivalle muiden sijoitustuotteiden kanssa, Marttinen sanoo.