Valtavat mellakat Venäjän naapurimaassa: Sotilaat kaduilla, hallitus erosi

Korkeiksi kivunneiden kaasun hintojen laukaisemat mielenosoitukset ja levottomuudet ovat levinneet suureen osaan Kazakstania ja ajaneet maan hallinnon sekaannukseen. Mielenosoituksia kuvataan suurimmiksi vuosikausiin.

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokayev on hyväksynyt hallituksen eron ja julistanut maan suurimpaan kaupunkiin Almatyyn ja maan läntiseen Mangistaun maakuntaan kahden viikon hätätilan. Se merkitsee muun muassa ulkona liikkumisen ja massakokoontumisten kieltoa.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien kuvien ja videoiden perusteella kaduilla on liikkunut runsaasti turvallisuusjoukkoja. Radio Free Europen mukaan Almatyssä kuultiin tiistaina illalla räjähdyksiä. Mellakoitsijat ovat myös polttaneet autoja.

– Viranomaiset suorittavat tarvittavat toimet tilanteen vakauttamiseksi ja turvallisuuden ja rauhan takaamiseksi, Almatyn pormestari Bakhitzan Sagintajev kommentoi medialle.

Sagintajevin mukaan tilanne on hallinnassa. Hän syytti keskiviikkona levottomuuksista maan rajojen ”sisä- ja ulkopuolella toimivia provokaattoreita”.

Presidentti Tokayev tviittasi myöhään tiistaina illalla, että viranomaiset palauttavat polttoaineen hintakatot levottomuuksien hillitsemiseksi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila muistuttaa Twitterissä Venäjän etupiiriajattelusta.

– Onkohan Kazakstanista tulossa musta joutsen Putinin etupiirimanöövereille?, Lassila pohtii.

Hän kuvailee yhteenottoja poliisin ja mielenosoittajien välillä rajuiksi. Lassilan mukaan mielenosoitukset ovat muuttuneen avoimen poliittisiksi.

These are the biggest protests in Kazakhstan in years. #zhanaozen2022 pic.twitter.com/NrSzMWIFAO

It is morning in Kazakhstan, and the government has resigned. The ministers will be “acting” until a new Cabinet is formed.

— Togzhan Kassenova (@tkassenova) January 5, 2022