”Valtava voitto Ukrainalle ”- näin sota nyt muuttuu

Amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon johtaja Jennifer Cafarellan mukaan Ukraina on onnistunut torjumaan venäläisten ensimmäisen hyökkäyksen.

– Venäjän hyökkäyksen tavoitteena oli vallata Kiova, Harkova ja Odessa sekä pakottaa [Ukraina] vaihtamaan hallitusta. Se ei ole saavuttanut mitään näistä, Cafarella toteaa Twitterissä.

Cafarellan mukaan Venäjän joukot ovat niin lopussa, että ne ovat menettäneet kyvyn jatkaa hyökkäystä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

– Tämä ei tarkoita, että he olisivat voitettuja tai eivät voisi taistella. Paikalliset taistelut jatkuvat. Mutta ensimmäinen hyökkäys on ohi. Valtava voitto Ukrainalle, hän toteaa.

Instituutin johtajan mukaan ensimmäisen hyökkäyksen pysäyttäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sota olisi ohi. Venäjän joukot voivat ryhmittyä uudelleen uutta hyökkäystä varten.

– Venäjän joukot todennäköisesti ryhmittyvät uudelleen ja yrittävät käynnistää uuden hyökkäyksen, jonka lyhyen ajan (operationaaliset) tavoitteet ovat todennäköisesti alhaisemmat kuin alkuperäisen hyökkäyksen, Cafarella arvioi.

Cafarella muistuttaa myös, että sotilaallinen pattitilanne ei tarkoita tappamisen loppumista.

– Pattitilanteet voivat olla jopa väkivaltaisempia kuin (sodan) aiemmat vaiheet. Venäjän väkivalta siviilejä kohtaan todennäköisesti kasvaa, hän varoittaa.

— Jennifer Cafarella (@JennyCafarella) March 20, 2022