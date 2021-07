Valtava räjähdys satamassa, kuului yli 20 kilometrin päähän

Dubain satamassa räjähtänyt rahtialus lähetti ilmoille valtavan tulipatsaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Paikallismedian mukaan shokkiaalto tuntui 24 kilometrin päässä Arabiemiraattien talouden kannalta elintärkeästä satamakaupungista. Jebel Alin satamassa sattunut järisytti samalla lähialueen rakennuksia ja niiden ikkunoita.

Dubain viranomaiset ilmoittivat torstaina saaneensa tulipalon hallintaan. Mahdollisista loukkaantumisista ei ollut tietoa. Pelastuslaitoksen julkaisemalla videolla näkyy, kuinka palokunta suihkuttaa vettä valtavien rahtikonttien päälle.

Tulipalon syttymissyy on vielä epäselvä. Tavoitteena on, että rahtiliikenne voisi jatkua ilman häiriöitä tapauksesta huolimatta.

DP World -yhtiön hallinnoima syvänveden satama on maailman suurin ja sisältää neljä rahtiterminaalia.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj

— Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021