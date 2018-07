Valtava määrä muovijätettä ajautui rantaan, armeija hälytettiin apuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Santo Domingon rannalta on kerätty 30 tonnia muovia kolmessa päivässä.

Ympäristöjärjestö Parleyn kuvaama video näyttää, kuinka suuri jätelautta ajautuu rantaan Dominikaanisen tasavallan pääkaupunki Santo Domingossa. Asiasta uutisoi The Independent.

Valtavan jätemäärän keräämiseen on hälytetty apuun maan laivasto sekä armeija sekä yli 500 julkisen sektorin työntekijää.

Rannalta on kerätty kolmen päivän aikana 30 tonnia muovijätettä. Ympäristöjärjestön mukaan työtä on vielä paljon edessä, kunnes ranta on puhdistettu muovipulloista ja muista roskista.

The Independent kirjoittaa, että rantaan ajautunut jätelautta osoittaa merien muovittumisen maailmanlaajuisen ongelman.

Arvioiden mukaan 95 prosenttia muovista käytetään vain kerran ja heitetään pois. Vain viisi prosenttia kierrätetään ja suuri osa jätteestä päätyy maastoon ja mereen.