Valtapuolueen poliitikot eivät voi matkustaa ilman lupaa Venäjällä

Presidentti Vladimir Putinia tukevan Yhtenäisen Venäjän kansanedustajat eivät saa poistua maasta ilman puoluejohdon erillistä lupaa.

Holod-media on julkaissut ryhmäjohtaja Sergei Neverovin aihetta koskevan linjauksen maaliskuun 11. päivältä.

– Rautaesirippu nousee jopa uskollisina pidetyille, CNAS-ajatuspajan tutkija ja ekonomisti Elina Ribakova tviittaa.

Matkustuspyyntöä anovan kansanedustajan on ilmoitettava hakemuksessaan kohdemaa, matkan tarkoitus ja ajankohta. Uudet rajoitukset eivät koske työmatkoja.

Yhtenäisellä Venäjällä on 325 paikkaa 450-paikkaisessa valtioduumassa ja 142 paikkaa 170-paikkaisessa liittoneuvostossa eli parlamentin ylähuoneessa.

United Russia party parliamentarians are not allowed to leave the country without their fraction leader’s permit. The iron curtain is going up even for the supposedly “loyal” ⁦@holodmedia⁩ pic.twitter.com/1lS6Prs6zF

— Elina Ribakova 🇺🇦 (@elinaribakova) March 23, 2022