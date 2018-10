Valtaosa yrittäjistä nauttii työstään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjät voidaan jakaa neljään eri ryhmään tyytyväisyyden ja työn imun perusteella.

Työeläkeyhtiö Elo selvitti Suomessa toimivien yrittäjien työhyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten yrittämisen voimavaroja, joita ovat esimerkiksi johtamis- ja talousosaaminen sekä myynti- ja markkinointitaidot. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös henkilökohtaiset voimavarat, joita ovat esimerkiksi työkyky, elämäntavat ja sosiaaliset verkostot.

Tutkimukseen vastanneet yrittäjät voidaan jakaa neljään ryhmään: yrittämisestä innostuneet (69 %), riittämättömyydestä huolestuneet (16 %), synkkien pilvien alla puurtavat (10 %) ja umpikujaan ajautuneet (5 %).

Innostuneet yrittäjät menestyivät tutkimuksessa kaikilla mittareilla kolmea muuta ryhmää paremmin. He ovat tyytyväisiä yrittäjyyteen ja kokevat työn imua. Heillä on selvästi muita ryhmiä vahvemmat yrittämisen voimavarat, joita ovat yrityksen ketteryys eli kyky sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, talous- ja johtamisosaaminen, myynti- ja markkinointitaidot sekä suhteet rahoittajiin ja yritystoiminnan taloudellinen tavoitteellisuus.

Innostuneet yrittäjät kokevat selvästi muita yrittäjiä vähemmän ammatillista yksinäisyyttä, ja he ylläpitävät muita aktiivisemmin sosiaalista turvaverkkoa. Lisäksi yrittäjyydestä innostuneet kokivat työkykynsä ja yöunensa paremmiksi kuin muut.

– Takana on noususuhdanne, mikä epäilemättä heijastuu tuloksiin. Työhönsä tyytyväisiä yrittäjiä on aikaisempia kyselyjä enemmän ja tämä näyttäisi olevan yhteydessä yrityksen taloudelliseen menestykseen. Yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa yrittämisen vahvat voimavarat – erityisesti johtamisosaaminen – varmistavat, että töiden koetaan sujuvan myös jatkossa ja yritys menestyy, pohtii Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marjo Wallin.

Kaikista kyselyyn vastanneista vain viisi prosenttia on joutunut olemaan poissa töistä uupumuksen takia. Umpikujaan ajautuneiden yrittäjien osalta osuus on kolminkertainen: jopa 16 prosenttia on ollut työkyvytön uupumuksen takia.

Yli kolmasosa (37 %) umpikujassa olevista yrittäjistä kertoi tarvitsevansa ammatillista kuntoutusta voidakseen jatkaa töitä ja lähes puolet (45 %) tarvitsee kuntoutusta pysyäkseen toimintakykyisinä.

– Yrittäjyyteen tyytymättömät, jotka eivät myöskään ole innostuneita työstään, ovat huolestuttavassa tilanteessa. Heidän työkykynsä on matala ja he kokevat työperäistä uupumusta. Lisäksi perheen ja sosiaalisten verkostojen tuki on heidän kohdallaan heikompi kuin muilla ryhmillä. Henkilökohtaisten voimavarojen vähyyden lisäksi myös yrittämisen voimavarat ovat muita ryhmiä heikommat, toteaa Wallin.

Nämä yrittäjät kokevat yli kaksi kertaa muita useammin henkilökohtaista taloudellista ahdinkoa ja ovat keskimääräistä kaksi kertaa useammin päättämässä yrittäjyystoimintaansa.

Menesty yrittäjänä -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko–kesäkuussa 2018 yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 964 yrittäjää. Vastaajista 50,4 prosenttia vastaajista oli naisia, 49,3 prosenttia miehiä ja 0,3 prosenttia ilmoitti sukupuolekseen ”Muu”. Tutkimuksen toteutti työeläkeyhtiö Elon toimeksiannosta VIKTOR Work-Life Metrics Oy.