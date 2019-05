Valtaosa väestöstä haluaa palveluseteleitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Halukkuus palvelusetelin käyttöön on vahvaa erityisesti vanhemman väestön keskuudessa.

Taloustutkimus kysyi, olisivatko suomalaiset halukkaita käyttämään palvelusetelillä yksityisiä perusterveydenhuollon palveluja. Käynti yksityisellä palveluntuottajalla olisi tällöin asiakkaalle saman hintainen terveyskeskuskäyntiin verrattuna.

Kaikista vastaajista 55 prosenttia vastasi kyllä ja 16 prosenttia harkitsisi palvelusetelin käyttöä vakavasti. Vastaajista 18 prosenttia oli ehkä halukas palvelusetelin käyttämiseen. Vain yhdeksän prosenttia ei käyttäisi tai ei todennäköisesti käyttäisi palveluseteliä. Loput kaksi prosenttia olivat epätietoisia kannastaan.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvaa kolmea suurinta puoluetta eduskuntavaaleissa äänestäneiden vastaukset noudattelivat koko kansan näkemyksiä. SDP:n äänestäjistä 71 prosenttia olisi halukas tai harkitsisi vakavasti palvelusetelin käyttöä. Vastaavasti keskustan äänestäjistä 72 prosenttia ja vihreiden äänestäjistä jopa 77 prosenttia suhtautui positiivisesti palveluseteliin.

– Ihmiset tunnistavat selvästi ratkaisun pitkien jonojen ongelmaan. On kestämätöntä, että lähes joka toinen joutuu jonottamaan yli kaksi viikkoa terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle. Hoitotakuuaikoja on lyhennettävä merkittävästi ja asiakkaalla on oltava oikeus palveluseteliin, jos hän ei saa tarvitsemaansa palvelua julkiselta sektorilta määräajassa, sanoo Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus itsenäisesti, jonka tulokset Hyvinvointiala HALI ry lunasti julkaistavakseen. Kysely tehtiin 4.4.-25.4. ja siihen vastasi 1005 15-79–vuotiasta suomalaista.