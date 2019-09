Valtaosa syyllistyy – näistä liikenteessä lipsutaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylinopeutta ei saa ajaa ohittaessakaan.

Liikenteen asiantuntijat listaavat LähiTapiolan tiedotteessa sääntöjä, joista suomalaiset lipsuvat liikenteessä. Työkseen liikennettä seuraavien asiantuntijoiden puheessa korostuu se, että valtaosa kuljettajista pyrkii aina noudattamaan liikennesääntöjä ja kokonaisuutena suomalainen liikenne sujuu hyvin.

– Joskus liikenteessä voi tulla vahva tunne siitä, että sääntöjen mukaan toimiminen on pahasti ristiriidassa maalaisjärjen kanssa. Esimerkiksi lievä ylinopeus ei kaikissa tilanteissa tunnu vaaralliselta. Toisaalta taas muut tienkäyttäjät aivan perustellusti olettavat, että nopeusrajoituksia noudatetaan, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo kuitenkin toteaa.

LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen toteaa valtaosan tekevän ajoittain sääntöjen vastaisia liikkeitä autoillessaan.

Asiantuntijoiden mukaan ohitustilanteet, lievät ylinopeudet, toiminta pysäköintialueilla ja kaupunkiajon erityispiirteet ovat yleisiä tilanteita, joissa liikennesäännöt herättävät eniten epäselvyyttä tai niiden noudattamisessa lepsuillaan.

– Suurimpia riskejä otetaan ohitustilanteissa maanteillä. Monilla on käsitys, että ohitustilanteessa saisi ajaa ylinopeutta, mutta liikennesääntöjen mukaan näin ei ole. Ohitustilanteessa ajetaan helposti omien taitojen ylärajoilla ja samalla voi aiheuttaa muillekin kuljettajille yllättäviä tilanteita, Markus Nieminen kertoo.

CAPin ajo-opettajien koulutuksista vastaava Sampsa Lindberg huomauttaa, että jostain syystä erityisesti mopoautot ja raskaat ajoneuvot provosoivat vaarallisiinkin ohituksiin.

Kaupunkiajo vaatii tarkkuutta

Kaupunkiliikenteen nopeiden tilanteiden kohdalla kyse ei aina olekaan tahallisista sääntörikkomuksista.

– Kaupunkiliikenteessä kuljettajan tarkkaavaisuus on usein kokeneellakin kuljettajalla koetuksella. Kevyt liikenne ja pyöräilijöiden väistämissäännöt herättävät aina keskustelua. Autokoulussa neuvomme kuljettajia kaikissa tilanteissa tekemään kevyen liikenteen osalta turvallisia päätöksiä aiheuttamatta muulle liikenteelle vaaratilanteita, Sampsa Lindberg sanoo.

Toinen seikka, joka ajoittain herättää epäselvyyksiä on hänen mukaansa velvollisuus antaa linja-autolle tilaa tämän lähtiessä pysäkiltä tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Asutuskeskusten parkkipaikat ovat asiantuntijoiden mukaan yleisiä vahinkosumppuja. Lähes puolet kaikista vakuutusyhtiöiden tietoon tulevista liikennevahingoista sattuu parkkipaikoilla.

– Epäselvyydet pysäköintialueilla liittyvät usein väistämisvelvollisuuden noudattamiseen, pieniin kolhuihin esimerkiksi ovien avaamisesta tai tilanteisiin, joissa kolarin toinen tai molemmat osapuolet ovat olleet poistumassa parkkiruudusta ajoväylälle, LähiTapiolan Markus Nieminen kertoo.

Hänen mukaansa helpoin tapa yrittää välttää parkkipaikkojen yleisiä vahinkoja, on pysäköidä auto siten, että pääsee lähtemään ruudusta ajoneuvon keula edellä. Tällöin on edelleen väistämisvelvollinen, mutta näkyvyys ajoväylälle on parempi.