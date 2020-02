Posti- ja lehtijakelut halutaan yhdistää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päiväposti jaettaisiin taajamissa yhtä aikaa sanomalehtien kanssa.

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa postin päiväjakelun yhdistämistä sanomalehtien aamujakeluun, ilmenee IROResearch Oy:n Medialiitolle tekemästä tutkimuksesta.

Medialiitto on ehdottanut, että kirjeet, aikakauslehdet ja muu päiväposti jaettaisiin taajamissa jo varhain aamulla yhtä aikaa sanomalehtien kanssa.

Tutkimuksen mukaan ehdotusta tukee 71 prosenttia suomalaisista. Jakelujen yhdistämisen kannatus on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa.

– Tulos antaa vahvan selkänojan jakelun järkeistämiselle. Volyymien pienentyessä ei taajamissakaan ole tulevaisuudessa enää varaa kahteen erilliseen päivittäiseen jakeluun. Kansalaisten tiedolliset palvelut kyetään parhaiten turvaamaan yhdellä, mahdollisimman aikaisella jakokierroksella, toteaa Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg tiedotteessa.

Posti on ilmoittanut aloittavansa jakelun yhdistämisen kokeilun joillakin alueilla. Myöhemmin yhtiö voisi laajentaa sen kaikille niille alueille, joissa se vastaa myös sanomalehtien varhaisjakelusta.

– Tämä on erittäin tervetullutta ajattelua. Olennaista kuitenkin on, että jakelupalvelujen tuottaminen ja järjestäminen uudistetaan koko maata koskien. Tässä linjanvetojen paikka on nyt maan hallituksella, Holmberg korostaa.

Aamu- ja päiväjakelun yhdistämistä kannatetaan yhtä paljon asuinpaikasta riippumatta. Aiempaan tutkimukseen verrattuna yhden jakokierroksen suosio on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa.

– Jakelujen yhdistäminen on tarpeen, jotta palvelut kyetään järjestämään nykyistä kustannustehokkaammin. Lisäksi se vähentää ympäristökuormitusta, kun samaa reittiä ei ajeta kahteen kertaan, Holmberg sanoo.

Tällä hetkellä taajamissa käydään kuluttajan postilaatikolla tai -luukulla kaikkiaan 12–14 kertaa viikossa. Maaseudulla, sanomalehtien varhaisjakelualueen ulkopuolella, jakokertoja on viikossa 5–7.

Medialiiton mielestä lehtien jakelun turvaaminen vaatii yhdistämisten lisäksi jakeluyhtiöiden alueellista kilpailuttamista ja valtionyhtiö Postin erilaisten roolien selkeyttämistä.

Jakelun tulevaisuutta pohditaan parhaillaan hallitusohjelman mukaisesti valtiosihteeri Olli Kosken johtamassa työryhmässä.

IROResearch Oy:n tutkimukseen haastateltiin viime joulukuussa tuhatta suomalaista niin, että otos edustaa luotettavasti 18–79-vuotiasta väestöä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.