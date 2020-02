Valtakunnansyyttäjä: Tarvitsen eduskunnalta luvan myös syyttämättä jättämiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raija Toiviainen ei kerro, mikä kansanedustaja Juha Mäenpään puheenvuorossa ylitti syyttämislupakynnyksen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli tänään perjantaina valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista, joka on pyytänyt eduskunnalta suostumusta asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen.

– Tämä perustuu perustuslain säännökseen, että tilanteessa, jossa kansanedustaja on valtiopäivillä lausunut mielipiteen, niin ennen kuin sitä koskeva asia voidaan syyteharkintaan viedä, niin perustuslaki edellyttää, että tämä täytyy tuoda tänne eduskuntaan ja pyytää syyteharkintalupaa, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoi toimittajille kuulemisensa jälkeen eduskunnassa.

Mäenpää käytti eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa puheenvuoro, jossa hän rinnasti turvapaikanhakijat vieraslajeihin. Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Toiviaisen mukaan syyttämislupaa täytyy pyytää siinäkin tapauksessa, että valtakunnansyyttäjä tekisi syyttämättäjättämispäätöksen.

– Tämä on minun tulkintani, mutta tietysti tämä on valtiosääntöoikeudellinen asia ja on muita asiantuntijoita myös, jotka pohtivat tätä asiaa, Toiviainen sanoi.

– Itse olen tulkinnut, että sekä siinä tilanteessa, jos mahdollisesti syyte nousisi kuin myös siinä tilanteessa, jos mahdollisesti tulisin jättämään syyttämättä, niin tarvitsen syyttämisluvan eduskunnasta.

Toiviainen sanoi, ettei hän voi kommentoida, mikä Mäenpään puheenvuorossa ylitti kynnyksen, että valtakunnansyyttäjä näki tarpeelliseksi pyytää syyttämislupaa, koska asian käsittely on kesken eduskunnassa.

