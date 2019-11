Valtakunnansyyttäjä HS:lle: Raamattu-siteeraus voi olla rikos

Raija Toiviaisen mielestä on unohdettu, missä sananvapauden rajat kulkevat.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen vetää rikosoikeudellisia rajoja sille, miten suomalaiset saavat käyttää sananvapautta.

Näistä rajoista on käyty tänä syksynä kiivasta keskustelua, koska poliisi on käynnistänyt esitutkinnan kolmen kansanedustajan sanomisista. Pari viikkoa sitten Toiviainen määräsi poliisin aloittamaan rikostutkinnan Päivi Räsäsen (kd.) kirjoituksesta. Päätöksen seurauksena Toiviaista on haukuttu ”mielipidesyyttäjäksi”, sananvapauden on sanottu olevan uhattuna ja kirkkokin on huolestunut uskonnonvapaudesta.

Toiviainen pitää Helsingin Sanomien haastattelussa kritiikkiä perusteettomana.

– Jos katsotaan syyttäjien ja tuomioistuimien ratkaisuja, ei ole merkkejä siitä, että sananvapaus olisi Suomessa uhattuna. Sananvapautta rajoittavat pykälät suojaavat jokaisen ihmisarvoa, Toiviainen sanoo.

Rikoslaissa kiihottaminen kansanryhmää vastaan määritellään sellaisena yleisön saatavilla olevana ”uhkaamisena, panetteluna tai solvaamisena”, joka kohdistuu johonkin ihmisryhmään kielletyllä perusteella. Näitä perusteita ovat rotu, ihonväri, syntyperä, etnisyys, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus sekä muut näihin rinnastettavat perusteet.

Toiviaisen mukaan laki sallii ”erittäin rajunkin” arvostelun ja keskustelun. Esimerkiksi maahanmuuttoa voi arvostella siitä, että se tuo rikollisuutta. On kuitenkin eri asia väittää, että kaikki maahanmuuttajat ovat rikollisia tai käyttää vielä rajumpaa kieltä.

Toiviainen sanoo Helsingin Sanomille, että uskonnonvapauden varjolla ei saa loukata tiettyyn ihmisryhmään kuuluvia.

– Ei pyhien kirjojen avulla saa loukata toisen ihmisarvoa. Näissä tuntemissamme pyhissä kirjoissa sanotaan, että on ihan oikein tappaa kokonaisia kansoja. Jos lyömme toisia tällaisilla Raamatun tai Koraanin lauseilla, silloin käytämme mielestäni väärin pyhien kirjojen sanaa.