Sovittelija Minna Helle teollisuuden palvelukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtakunnansovittelija on valittu Teknologiateollisuuden uudeksi työmarkkinajohtajaksi.

Minna Helle aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta. Nykyinen työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen luopuu samaan aikaan työmarkkinajohtajan tehtävästä, mutta jatkaa Teknologiateollisuuden

varatoimitusjohtajana 30. kesäkuuta saakka.

Helle siirtyy Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi valtakunnansovittelijan tehtävästä, josta hän irtisanoutui tänään.

Aiemmin Helle on työskennellyt muun muassa Toimihenkilöliitto STTK:n edunvalvontajohtajana, Työeläkevakuuttajat TELAn johtajana sekä Akavan ja Tehyn edunvalvontajohtajana.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen toteaa, että Helteellä on pitkä ja vakuuttava kokemus työmarkkinatoiminnasta.

– Hyvät suhteet ammattiyhdistysliikkeeseen ja yhteiskunnallisiin päättäjiin olivat tärkeitä valintakriteerejä, kun Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan tehtävää täytettiin. Minna Helle on arvostettu osaaja myös työnantajayhteisössä.

Turusen mukaan Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan rooli on äärimmäisen vaativa, koska kyseessä on Suomen kannalta keskeinen sopimusala.

– Minulla on pitkä ura erilaisissa tehtävissä takana. Siirtyminen työnantajajärjestön vaikuttajaksi ja pääneuvottelijaksi on minulle askel uuteen. Sen askeleen otan avoimin ja innokkain mielin. On hienoa olla mukana uudistamassa Teknologiateollisuutta ja auttaa sen jäsenyrityksiä menestymään kovassa globaalissa kilpailussa, Suomen etua edistäen, Minna Helle sanoo.