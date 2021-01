”Valta vaihtuu USA:ssa kriisien keskellä” – tätä markkinat odottavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona- ja talouskriisin hoito vie aluksi Joe Bidenin päähuomion.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich korostaa Joe Bidenin astuvan Valkoiseen taloon kriisien keskellä.

– Koronakriisi on syössyt talouden kriisiin Bidenin edeltäjän puolestaan ollessa virkasyytösten keskellä. Ilmastokriisikin uhkaa. Bidenilla onkin varsinainen tuskien taival edessään, vaikka demokraattien hallinta kongressissa tarjoaakin paremmat lähtöasetelmat uudelle presidentille, von Gerich toteaa blogissaan.

– Bidenin kynä sauhunneekin jo tänään, sillä normaalin lainsäädäntöprosessin ohella Yhdysvaltojen presidentti voi antaa presidentin asetuksia. Bidenin kansliapäälliköin mukaan presidentin ensimmäisillä asetuksilla mm. helpotetaan asuntovelallisten ja opintovelallisten asemaa, liitytään uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen ja otetaan käyttöön maskipakko liittovaltion tiloissa.

Isompien uudistusten pitää kuitenkin mennä läpi kongressissa, jossa senaatin niukka hallinta voi aiheuttaa haasteita. Demokraateilla on satapaikkaisessa senaatissa 50 edustajaa (kun mukaan lasketaan demokraattien riveissä äänestävät itsenäiset senaattorit), ja varapresidentin ääni ratkaisee tasatilanteessa, mutta suurin osa lainsäädännöstä vaatii 60 äänen määräenemmistön.

– Lähtökohtaisesti Bidenin lakiehdotukset vaativat siis vähintään 10 republikaaniedustajan tuen. Viime vuodet ovat osoittaneet, että tuen hakeminen yli puoluerajojen on käynyt Yhdysvalloissa vaikeaksi, von Gerich muistuttaa.

Elvytyspaketti

Hänen mukaansa lyhyellä tähtäimellä markkinoilla ja taloudessa odotetaan eniten Bidenin linjaamaa 1900 miljardin dollarin elvytyspakettia (yli 8 prosenttia suhteessa BKT:hen).

– Se tulee tarpeeseen, kun toipuminen on tyssännyt myös työmarkkinoilla. Republikaanit vastustavat pakettia, joten pikainen läpimeno näyttää epätodennäköiseltä, von Gerich arvioi.

Koronakriisistä huolimatta kongressissa väännettiin edellisestä tukipaketista yli puoli vuotta, ja lopulta kompromissi 900 miljardin dollarin paketista löytyi joulukuussa.

– Biden joutuneekin tinkimään sekä paketin sisällöstä että sen koosta, jos hän mielii saada republikaanien tuen. Etenkään Bidenin suunnittelemalle liittovaltion minimipalkan nostolle tuskin tulee tukea republikaaneilta, von Gerich tuumii.

Oikotie

Hänen mukaansa on olemassa myös oikotie. Tietyt budjettiin liittyvät lakiehdotukset voidaan tarvittaessa viedä läpi yksinkertaisella enemmistöllä, kuten tehtiin Donald Trumpin vuoden 2017 veropaketin kanssa.

– Tätä keinoa voidaan kuitenkin käyttää vain kerran vuodessa, eikä Biden todennäköisesti halua käyttää tätä oljenkortta ainakaan heti kautensa alussa, von Gerich arvioi.

– Senaatin määräenemmistövaatimuksesta voitaisiin myös luopua kokonaan, mutta siihen tarvittaisiin joka ikisen demokraattisenaattorin tuki, mikä näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Talouden seuraava tukipaketti viivästyneekin selvästi.

Senaatin työjärjestyksessä on muutenkin ruuhkaa. Kaikki Bidenin hallinnon nimitykset pitää hyväksyttää senaatissa.

– Samaan aikaan senaatin käsittelyyn tulee mahdollisesti myös Trumpin virkasyyte, mikä parhaimmillaankin hidastaa muiden asioiden etenemistä. Pahimmillaan virkasyyte tulehduttaa demokraattien ja republikaanien välejä entisestään, mikä romuttaisi yhteistyön mahdollisuuksia entisestään. Trumpin tuki on kuitenkin ollut laskussa myös republikaanipuolueessa, joten edellytyksiä yhteistyölle ainakin tietyissä kysymyksissä on, von Gerich toteaa.

Kiina

Talouden kannalta merkittävässä asemassa on myös kauppasodan jatko ja Bidenin suhtautuminen Kiinaan.

– Biden on varmasti kiinalaisille ennakoitavampi neuvottelukumppani kuin Trump, mutta tiukan Kiina-politiikan jatkaminen on niitä harvoja asioita, jotka yhdistävät demokraatteja ja republikaaneja. Kovin suurta muutosta Yhdysvaltojen linjaan ei Kiinassa kannata toivoa. Euroopalla sitä vastoin on selvästi enemmän toivoa välien lämpenemisestä Yhdysvaltoihin, von Gerich kirjoittaa.

Koronakriisin hoidossa päätökset talouden rajoitustoimissa tehdään pääosin osavaltiotasolla, mutta Biden on luvannut liittovaltion tukea ainakin rokotusprosessin ja testauksen tehostamiseen.

– Sillä on varmasti myös merkitystä, onko liittovaltiolla yhtenäinen linja koronaan liittyen vai poukkoileeko politiikka jatkuvasti ja varsinkin taudin vähättelyn suuntaan, kuten Trumpin aikana, von Gerich arvioi.

Bidenin suunnitelmat veronkorotuksista ja työmarkkinoiden regulaation kiristämisestä ovat aiheuttaneet huolia markkinoilla.

– Näihin, kuten moneen muuhunkaan Bidenin suunnitelmaan, tuskin ehditään ainakaan tämän vuoden aikana. Ja muutenkin suunnitelmien läpimeno ainakin täysimääräisenä näyttää epätodennäköiseltä, koska edes kaikki demokraattien edustajat eivät seiso ehdotusten takana, von Gerich tuumii.

– Biden astuu maailman suurimman talouden ja maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden suunnannäyttäjän johtoon poikkeuksellisen vaikeana ajankohtana. Hänen päätöksillään ja Yhdysvaltojen päätöksentekokyvyllä on merkittäviä vaikutuksia maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla, ja ne vaikutukset tuntuvat aina Suomessa asti.