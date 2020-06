Helteellä moni vain pahentaa kuumuutta kotonaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yleisiä kuuman ajan virheitä kannattaa yrittää välttää.

Sulkukorkeapaineen aiheuttama kuumuusaalto voimistuu Suomessa alkavalla viikolla. Useilla paikkakunnilla ennustetaan jopa 30 astetta.

Pitkään jatkuva helleaalto voi muuttua piinaksi ainakin kerrostaloasunnoissa, jos sisälämpötila muuttuu liian korkeaksi. Verkkouutiset kokosi Energianeuvonnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n listaamat yleisimmät virheet ja vinkit kodin pitämiseksi viileänä.

Virhe 1 – Lämpöpattereita ei ole suljettu

Kesäkauden alussa on vielä hyvä tarkistaa, että oleskelutilojen lämpöpatterit on suljettu tai säädetty pienelle. Jos kylpyhuoneessa on mukavuuslattialämmitys (sähkö), se kannattaa sulkea kokonaan pidemmän poissaolon ajaksi. Helteellä lattialämmityksen lämpötila-asetusta voi muutenkin pitää matalammalla kuin talvella.

Virhe 2 – Ikkunat ja ovet auki päivällä

Ikkunoita ja ovia kannattaa pitää auki vain öisin, jolloin ulkolämpötila on huomattavasti viileämpi. Yöllä kannattaa turvautua myös ristivetoon, jotta sisäilma pääsee vaihtumaan.

Päivällä ikkunat ja ovet kannattaa visusti kiinni, jottei lämmin ilma pääse tunkeutumaan sisään.

Virhe 3 – Ikkunoiden edessä ei ole verhoja tai kaihtimia

Lasien läpi paahtava helle voi nostaa asunnon sisälämpötilaa nopeasti. Kuumana hellepäivänä ikkunoiden eteen kannattaa laittaa verhot tai kaihtimet.

Virhe 4 – Tarpeettomat sähkölaitteet

Tarpeettomat sähkölaitteet kannattaa sammuttaa sekä välttää sähkösaunan ja uunin lämmitystä.

Virhe 5 – Turha tuuletin

Tuuletin ei varsinaisesti alenna sisälämpötilaa. Se saa huoneilman saa liikkeelle, jolloin iholta poistuu lämpöä nopeammin.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää 35 asteen lämpötilaa. Jos lämpötila pysyy tämän alapuolella, voi tuulettimesta olla apua. Tätä lämpimämmässä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä tuuletin lisää kehon lämpökuormaa. Tuuletin myös haihduttaa iholta nestettä, jonka takia on tärkeää juoda riittävästi.

Virhe 6 – Vääränlainen jäähdytyslaite

Tuulettimesta poiketen siirrettävät ilmastointilaitteet jäähdyttävät huoneilmaa ja poistavat siitä kosteutta. Kotiin kaikista tehokkain viilennyslaite on ilmalämpöpumppu.

Jäähdytyslaitteiden kanssa on hyvä muistaa, ettei ikkunoita tai ovea kannata pitää auki, jos käyttää koneellista jäähdytystä. Laitteet kannattaa myös sammuttaa kun ei oleskele huoneessa.

Viilennettävä alue kannattaa rajata tilaan, jossa korkeasta huonelämpötilasta on eniten haittaa, kuten makuuhuoneeseen. Tuulettimesta on enemmän apua, kun sillä ohjataan huoneeseen viileää yöilmaa avoimesta ikkunasta.