Valmiuslaki käyttöön, kaikki koulut kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan koronavirusepidemia on kärjistynyt nopeasti Suomessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus valmistautuu ottamaan käyttöön valmiuslain koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Asiaa koskeva asetus annetaan tiistaina eduskunnalle.

Koulut suljetaan koko maassa huhtikuun 13. päivään asti. Hallitus aloittaa valmistelut Suomen rajojen sulkemiseksi, joten ulkomailla olevia suomalaisia kehotetaan palaamaan maahan.

Yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset kielletään. Valtion ja kuntien museot, teatterit ja kirjastot suljetaan ja vierailut vanhainkodeissa kielletään.

– Voidaan jo todeta, että elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Myös Suomessa tilanne on muuttunut koronaviruksen etenemisen ja tartunnan mahdollisesti saavien osalta, Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan virukseen liittyvä tilannekuva muuttui viikonlopun aikana. Epidemia on keskittynyt vahvasti Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, joissa tartuntojen määrä on noussut rajusti. Myös terveydenhuollon kapasiteetti on ollut paikoitellen kriittisesti kuormittunut.

Uusien rajoitustoimenpiteiden tarkoitus on suojata erityisesti ikäihmisiä ja riskiryhmiä.

– Epidemia leviää nyt Suomessa aiempaa nopeammin. Meidän tulee kaikin keinoin pyrkyä tasaamaan tautihuippua, jotta kantokyky kestää kuormituksen, Pekonen totesi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi jokaisen suomalaisen voivan vaikuttaa tilanteen kehittymiseen.

– Keskeistä on, että Suomi varautuu kaikissa toimissa siihen, että ikäihmiset voisivat pysyä suojassa. Muu väestö ottaa tulevan epidemian vastaan, Kiuru sanoi.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus on tehnyt tilanteen johdosta töitä kellon ympäri viikonloppuna. Valmiuslain käyttöönotosta keskusteltiin eduskuntaryhmien kanssa jo viime viikolla.

– Totesimme yksituumaisesti, että jos tilanne vaatii, voidaan valmiuslaki ottaa käyttöön. Nyt olemme tässä tilanteessa.

LUE MYÖS:

Suomi on poikkeusoloissa – rajat aiotaan sulkea (VU 16.3.2020)