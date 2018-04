Valmisteleeko Pohjois-Korea ydinkoetta? Kuvissa koealue hiljentynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Satelliittikuvat eivät tue Japanin väitteitä tulevasta ydinkokeesta.

Japanin ulkoministeri Taro Kono totesi hiljattain Japanin Kochissa pitämällään luennolla Pohjois-Korean ”työskentelevän kovaa valmistellakseen seuraava ydinkoettaan”. Mediatietojen mukaan Kono viittasi muun muassa aiempiin testeihin käytetystä tunnelista poistettuun maa-ainekseen. Japanilaismedian mukaan Konon tiedot saattoivat perustua amerikkalaisiin satelliittikuviin.

Pohjois-Koreaan keskittyvän 38 Northin mukaan tuoreet kaupalliset satelliittikuvat Punggye-rin ydinkoepaikalta eivät kuitenkaan tue Konon väitteitä. Verkkouutiset on kertonut tässä maaliskuun kuvista, joiden perusteella toiminta alueella on pikemminkin hiljentynyt ja kenties jopa pysähtynyt. Tämän on arvioitu olevan mahdollisesti viesti liennytyksestä ydinkoealuetta valvoville amerikkalaisille ja eteläkorealaisille.

38 Northin mukaan maaliskuun lopun kuvien perusteella vain ydinkoevuoren läntisellä tunnelilla on tehty pieniä kaivauksia, jotka nekin vaikuttavat hidastuneen. Ajoneuvojen ja henkilöstön liikkuminen alueella on niin ikään aiempaa vähäisempää.

Pohjois-Korea näyttäisi silti ylläpitävän valmiutta nopeaan ydinkokeeseen. Esimerkiksi Punggye-ritä ympäröiväää tieverkkoa kehitetään jatkuvasti.