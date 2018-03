Valmensiko Kiina Kim Jong-unia Donald Trumpin tapaamiseen?

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin vierailu Kiinassa saattoi johtua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista.

Kim Jong-un tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin tiistaina. Kyseessä oli ensi kerta, kun Kim matkusti ulkomaille virassa ollessaan. Kim vahvisti kiinalaisen median mukaan, että Pohjois-Korea on sitoutunut ydinaseriisuntaan ja valmis huippukokoukseen Yhdysvaltain kanssa.

Kiinan presidentti Xi Jinpingin uskotaan voivan auttaa Kimiä valmistautumaan huippukokoukseen Donald Trumpin kanssa.

Kiina voi auttaa Kimiä ymmärtämään Yhdysvaltain hallinnon toimintamekanismeja, arvioi Berkeleyn yliopiston tutkija Lowell Dittmer uutissivusto Business Insiderille.

– Kim Jong-un haluaa kahta asiaa: Kiinan toimeenpanemien pakotteiden höllentämistä ja neuvoja sen suhteen, kuinka käsitellä Donald Trumpia, varsinkin jos hän vetää kovaa linjaa, Dittmer sanoo.

Kiinalla on kokemusta Trumpin käsittelystä ja liehittelystä. Kiina ei säästellyt kuluissa eikä ohjelmanumeroissa, kun Trump vieraili maassa viime marraskuussa. Trumpin kerrotaan olleen erittäin vaikuttunut järjestelyistä ja ylistäneen niitä vuolaasti.

Trumpin kerrotaan pitävän mielistelystä ja huomionosoituksista, joita Pohjois-Korea voi käyttää hyväkseen edessä olevissa neuvotteluissa.

