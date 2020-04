”Vallankumous Venäjällä on mahdollinen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putinilla on tutkijan mukaan vaikeuksia hallita useita yhtäaikaisia kriisejä.

Venäjän hallitus on tullut viimeaikaisilla toimillaan tahtomattaan luoneeksi ainekset vallankumoukseen, Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) vanhempi tutkija Janusz Bugajski sanoo.

– Kun Vladimir Putin ei onnistunut valheidensa ja harhautustensa avulla välttämään koronaviruspandemian aiheuttamaa hävitystä, hänellä on nyt edessään suoranainen kapina öljytulojen romahtaessa, budjettien kuihtuessa, sosiaalipalvelujen heikentyessä ja Moskovan etääntyessä yhä kauemmas maan köyhistä alueista, Bugajski toteaa Washington Examiner -lehdessä.

Presidentti Putin ei ole hänen mukaansa joutunut kaksikymmenvuotisen valtakautensa aikana kertaakaan aiemmin kohtaamaan yhtä montaa kriisiä samanaikaisesti. Putinin omat epäonnistuneet linjaukset ovat omiaan vain pahentamaan tilannetta.

– Venäjän talous osoitti vajoamisen merkkejä jo ennen kuin pandemia iski ja globaali talouslama alkoi. Ukrainan sotaan ja läntisten demokratioiden horjuttamiseen osallisille venäläisyhtiöille langetetut kansainväliset talouspakotteet edistivät osaltaan tätä kehitystä. Moskovan ylikorostunut riippuvuus energian viennistä on se tekijä, joka on jouduttanut etenemistä kohti vielä pahempaa katastrofia, Bugajski arvioi.

Virheliike öljymarkkinoilla

Venäjän toimet kansainvälisillä öljymarkkinoilla ovat Bugajskin mukaan vahingoittamassa yhä vakavammin maan omia intressejä.

– Raakaöljyn hinta on pudonnut yli 60 prosenttia vuoden alusta Venäjän ja Saudi-Arabian välisen hintasodan ja pandemian aiheuttaman kansainvälisen taloustaantuman seurauksena. Venäjä on erittäin riippuvainen öljytuloista, ja maan budjetti on rakennettu 42 dollarin barrelihinnan varaan. Jos hinta laskee tämän tason alapuolelle, Venäjä ei kykene tasapainottamaan budjettiaan eikä lisäämään köyhille perheille maksettavia sosiaalietuuksia, vaikka Putin tammikuussa niin lupasi, Bugajski sanoo.

Öljyn hinta on tällä hetkellä 20–30 dollaria barrelilta, mikä tietää hänen mukaansa venäläisten suurelle enemmistölle synkkiä aikoja.

– Keskellä taloudellista sokkia Putinin kaavailu kansanäänestyksestä, jonka oli määrä tarjota jonkinlainen legitimiteetin pintasilaus hänen valtakautensa pidentämiselle määräämättömäksi ajaksi, ei olisi voinut osua huonompaan aikaan. Huhtikuun 22. päivän äänestys peruutettiin viruksen leviämisen takia, ja nyt turhautuneet ja pelokkaat kansalaiset kyseenalaistavat Putinin uskottavuuden ja kompetenssin yhä laajemmin, Bugajski toteaa.

Putinista ei ole Staliniksi

Toisen maailmansodan päättymisen vuosipäivää oli tarkoitus juhlia Venäjällä 9. toukokuuta huomattavan suurisuuntaisin seremonioin. Voitonpäivän juhlallisuuksista piti tulla Putinin asemaa pönkittävä ja kansaa yhdistävä spektaakkeli, mutta Bugajskin mukaan näköpiirissä on pikemminkin fiasko.

– Kommunistit lupasivat suurenmoista tulevaisuutta massoille, mutta Kremlin propagandistit voivat tarjota vain väärennettyyn historiaan perustuvaa suurenmoista menneisyyttä. Putin aikoi kutsua maailman keskeiset johtajat viettämään toisen maailmansodan päättymisen 75-vuotispäivää Moskovaan. Tarkoitus oli esittää Venäjä maana, joka pelasti Euroopan fasismilta, ja häivyttää Eurooppaa riepotellut Neuvostoliiton ja natsien yhteistyö. Pandemia on tietenkin päihittänyt Putinin sotilasparaatin ja kohdistanut valokeilan hänen historialliseen vääristelyynsä, Bugajski sanoo.

Kreml on pyrkinyt hänen mukaansa vierittämään vastuuta pandemian edellyttämistä toimista aluejohtajille, jotta kansan tyytymättömyys kohdistuisi heihin eikä Venäjän ylimpiin vallanpitäjiin.

– Tämä valheellinen federalismi on käymässä yhä vaikeammin hallittavaksi. Samaan aikaan yleinen vastarinta kasvaa, Bugajski toteaa.

– Se, millaisen muodon Venäjän tuleva vallankumous voisi täsmälleen saada, riippuu virkakoneistoon kohdistuvan paikallisen suuttumuksen asteesta, paikallisviranomaisten roolista ja valtion sortotoimien laajuudesta. Josif Stalin saattaa olla Putinin sankari, mutta toisin kuin neuvostoedeltäjällään Putinilla ei ole edellytyksiä eikä armottomuutta, jota joukkoterrori sekä miljoonien kansalaisten teurastaminen tai vangitseminen vaatisivat. Kun ihmiset aistivat Moskovan vallanpitäjien heikkouden ja hämmennyksen, tulvaportit vaihtoehdoille ovat avoinna, hän arvioi.