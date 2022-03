Valkovenäläisillä “rautatiesota” – katkaisivat yhteyden Ukrainaan

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova kertoo Twitterissä, että rautatietyöläiset ovat katkaisseet ratayhteyden Ukrainan ja Valko-Venäjän välillä.

– Ukrainan rautateiden päällikkö Aleksander Kamyshin vahvisti, ettei Ukrainan ja Valko-Venäjän välillä ole rautatieyhteyttä valkovenäläisten rautatietyöntekijöiden ansiosta, Liubakova kirjoittaa.

– He ovat todellakin käynnistäneet niin sanotun ”rautatiesodan”, jonka tarkoitus on pysäyttää venäläisen kaluston eteneminen, hän jatkaa.

Venäjä on käyttänyt Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksessään Ukrainaan. Venäjä on myös vaatinut, että maa lähettäisi omia joukkojaan sotaan. Toistaiseksi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on kuitenkin torjunut vaatimuksen.

The head of the Ukrainian Railways Alexander Kamyshin confirmed that there is no railway connection between #Ukraine and #Belarus "thanks to Belarusian railway workers". They've indeed launched what they called "a railway war" with many acts of sabotage to stop Russian equipment pic.twitter.com/Tji0gkkdNP

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 21, 2022