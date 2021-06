Valkovenäläinen vanki yritti itsemurhaa oikeussalissa

Valkovenäläinen vanki Sciapan Latypau yritti hetki sitten itsemurhaa kesken oikeusistunnon. Valkovenäläisen toimittaja Hanna Liubakovan mukaan Latypau yritti kynällä leikata kurkkunsa auki.

– Hän (Latypau) saapui oikeuteen kasvot ruhjeilla, käsi siteessä, todistajat sanovat. Häntä oli ehkä hakattu. On kamalaa, mitä he tekevät ihmisille. He murtavat nämä.

Latypau osallistui oikeusistuntoon suljetussa häkissä, jollaisia Valko-Venäjällä usein käytetään, kuten Venäjälläkin. Lukittu häkki esti oikeussalin vartijoita pääsemästä heti Latypaun avuksi. Liubakovan jakamalla lyhyellä videolla näkyy, miten kolme vartijaa ryntää sisään häkkiin, jossa Latypau makaa verisenä penkillä. Tämä on kuitenkin elossa.

Sairaanhoitajat saapuvat Latypaun avuksi, mutta tämä menettää tajuntansa. Latypau kannetaan ambulanssiin.

Puolalaisen Wnp-julkaisun mukaan Latypau on ihmisoikeusaktivisti, joka on suljettu vankilaan poliittisista syistä. Latypau on osallistunut Minskissä mielenosoituksiin, ja hänet pidätettiin viime syyskuussa. Pidätyksen perusteina olivat mellakoiden järjestäminen ja virkamiehen vastustaminen.

Latypaun isä puolestaan sanoo, että hänen poikaansa on pidetty rangaistussellissä huhtikuusta lähtien ja että tätä on toistuvasti uhkailtu.

#Belarus Political prisoner Sciapan Latypau attempted to cut his throat in the courtroom. He appeared in court with a swollen face and bruises, his arm is bandaged, witnesses say. He might have been beaten. It is horrible what they are doing with people. They are breaking them pic.twitter.com/vcDpIBqtqE

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 1, 2021