Valkoisessa talossa useita koronatartuntoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaislehden mukaan kansliapäällikön lisäksi tartunta on neljällä muulla työntekijällä.

Valkoisessa talossa on todettu neljä muuta koronavirustartuntaa kansliapäällikkö Mark Meadowsilla todetun tartunnan lisäksi, kertoo The New York Times.

Tietoa Meadowsista ja muiden Valkoisen talon henkilökunnan tartunnoista ei ole virallisesti varmistettu. Lehden käyttämän nimettömän lähteen mukaan työntekijöitä on kielletty kertomasta tartunnoista julkisuuteen.

Valkoisessa talossa on viimeisen kuukauden aikana useita koronavirustartuntoja. Sairastuneiden joukossa on ollut myös presidentti Donald Trump, joka joutui lokakuussa useaksi päiväksi sairaalaan tartunnan vuoksi.