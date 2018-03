Valkoisessa talossa kuohuu: Heidät Donald Trump voi erottaa seuraavaksi

Yhdysvaltain presidentinhallinnossa saattaa tapahtua lisää korkean profiilin eroja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnossa saattaa tapahtua pian lisää mullistuksia.

CNN:n mukaan Trumpin kerrotaan suunnittelevan sekä kansliapäällikkö John Kellyn että kansallisen turvallisuuden neuvonantaja H.R McMasterin erottamista.

Trumpin neuvonantajien kerrotaan tunnustelleen jo mahdollisia korvaajia John Kellylle. Hänen asemansa uskotaan olevan heikommissa kantimissa kuin McMasterin. Mikäli McMaster saa lähteä, astuu hänen tilalleen huhujen mukaan presidentti George W. Bushin hallinnon YK-lähettiläänä toiminut John Bolton.

Kellyn ja McMasterin lisäksi Trump saattaa lähteiden mukaan korvata myös veteraaniasioista vastaavan ministerin David Shulkinin. Hänen tilalleen olisi mahdollisesti tulossa energiaministeri Rick Perry.

Donald Trump irtisanoi tiistaina ulkoministeri Rex Tillersonin. Erottamisen tarkka syy on hämärän peitossa. Presidentti on myös antanut lähtöpassit pitkäaikaiselle henkilökohtaiselle neuvonantajalleen John McEnteelle. McEntee irtisanottiin lähteiden mukaan turvallisuussyistä. Hän joutui lähtemään Valkoisesta talosta pakkaamatta tavaroitaan. Myöhemmin kerrottiin, että McEntee on kuitenkin siirtymässä Trumpin 2020 presidentinvaalikampanan neuvonantajaksi.