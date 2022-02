Valko-Venäjän varoitetaan liittyvän sotaan

Valko-Venäjän oppositiomediat ovat kertoneet maan erikoisjoukkojen valmistelevan mahdollista maahanlaskuoperaatiota Ukrainaan.

Kohteena olisi Kiovan lisäksi Valko-Venäjän eteläpuolella sijaitseva Žytomyrin alue.

Ukrainan entinen puolustusministeri Andriy Zagorodnyuk kertoo pitävänsä erittäin todennäköisenä, että Valko-Venäjä julistaa pian avoimesti sodan Ukrainalle.

– Tämä on erittäin ikävä käänne, sillä kyseessä on maa, joka oli vielä äskettäin Ukrainan hyvä ystävä. Ja jonka kansa on aina pitänyt Ukrainaa veljeskansana, Zagorodnyuk sanoo Guardian-lehdelle.

Entinen puolustusministeri huomauttaa, etteivät maat ole koskaan aiemmin sotineet keskenään.

– Uskomme, että ainoa syy tälle päätökselle on Venäjän presidentin henkilökohtainen vaatimus, Andriy Zagorodnyuk toteaa.

Valko-Venäjä on sallinut oman alueensa käytön Venäjän hyökkäykseen, mutta sen sotilaat eivät ole tiettävästi olleet vielä laajamittaisesti mukana taisteluissa.

⚡️Opposition journalists from Belarus reported units of the Belarusian special operations forces are boarding planes. An airborne landing is being prepared. Landing locations: Kyiv and Zhytomyr. Another sign that Belarus entered the war against Ukraine on Russia's side

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 27, 2022