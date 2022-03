Valko-Venäjän väitetään valmistelevan hyökkäystä Ukrainaan

Ukraina syyttää Venäjää provokaatiosta ja lavastetusta hyökkäyksestä, jolla Valko-Venäjän armeija yritetään saada liittymään Venäjän hyökkäykseen.

Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläiset lentokoneet tulittivat iltapäivällä Valko-Venäjää Ukrainan puolelta. Ukrainan mukaan koneet lensivät Valko-Venäjältä Ukrainan ilmatilaan, josta ne tulittivat muun muassa Kopanin kylää.

Ukrainan parlamentti varoittaa Twitterissä Venäjän lavastetusta hyökkäyksestä.

– Tavoite on selvä eli syyttää Ukrainaa hyökkäyksesta ja lopulta osallistaa Valko-Venäjän asevoimat sotaan. Julistamme virallisesti: Ukrainan armeija ei ole koskaan suunnitellut eikä ryhdy aggressiivisiin toimiin Valko-Venäjää vastaan, twiitissä sanotaan.

Parlamentti myös vetoaa Valko-Venäjän kansalaisiin.

– Älkää antako käyttää itseänne rikollisessa sodassa! Ette ole koskaan olleet miehittäjiä ja murhaajia. Älkää nyt ryhtykö sellaisiksi Venäjän takia.

Ukrainan tiedustelun mukaan Valko-Venäjän armeija näyttää parhaillaan valmistautuvan hyökkäykseen. Arvioiden mukaan joukot saattavat hyökätä vielä perjantain aikana.

Tietoja ei ole pystytty puolueettomasti vahvistamaan.

❗️Serious indications that Belarusian troops will invade Ukraine in about two hours' time. Comes in wake of apparent Russian false flag attack on Belarusian village today. https://t.co/AhgaH4vQMC

Right now, we are witnessing another provocation organized by the enemy! – the Security Service of #Ukraine reports:

"According to our data, the russian military is carrying out a series of airstrikes on facilities located in #Belarus.

👇

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022