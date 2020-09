Valko-Venäjän TV:stä saippuasarjoja virkaanastujaisten aikana

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka vannoi keskiviikkoaamuna virkavalansa salaa Minskissä. Tilaisuudesta ei kerrottu ennakkoon, eikä sitä näytetty televisiossa

Opposition suosima Telegram-kanava Nexta muistuttaa, että ”lain mukaan virkaanastujaisista pitää järjestää lähetys valtion televisiossa ja radiossa”.

– Ongelmana on se, että lakia ei kunnioiteta Lukašenkan Valko-Venäjällä, joten meille näytetään sen sijaan saippuasarjoja, Nexta kertoo viitaten kuvakaappaukseensa valtion kanavien ohjelmatiedoista (alla).

Lukašenka voitti elokuussa pidetyt presidentinvaalit, joita pidetään vilpillisinä.

Valko-Venäjän oppositio ilmoitti Lukašenkan virkaanastujaisten jälkeen, ettei se hyväksy Lukašenkan voittoa.

Elokuun vaalien jälkeen Valko-Venäjällä on järjestetty laajoja Lukašenkan hallinnon vastaisia mielenosoituksia.

Virkaanastujaisten on kerrottu laukaisseen uusia mielenilmauksia.

According to the law, the inauguration has to be broadcasted by the state TV and radio. The only problem is the law means nothing in Lukashenko's Belarus so we have soap operas instead. pic.twitter.com/q4E1MGCA02

— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2020