Valko-Venäjän joukot iskivät vapaan median toimistoon

Valko-Venäjän turvallisuusjoukot ratsasivat suositun paikallismedian uutistoimituksen Gomelin kaupungissa maanantaina, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitter-tilillään.

Uutissivusto Gomel Todayn toimituksesta vietiin kaikki välineet ja tarvikkeet.

Liubakovan mukaan median päätoimittaja ja kaksi toimittajaa oli pidätetty jo aiemmin.

– Näin yritetään paikallisia tiedotusvälineitä, Liubakova tviittaa.

Aljaksandr Lukašenka voitti elokuussa pidetyt presidentinvaalit, joita pidetään vilpillisinä.

Valko-Venäjän oppositio ilmoitti Lukašenkan virkaanastujaisten jälkeen, ettei se hyväksy Lukašenkan voittoa.

Elokuun vaalien jälkeen Valko-Venäjällä on järjestetty laajoja Lukašenkan hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Poliisi ja turvallisuusjoukot ovat hajottaneet väkijoukkoja väkivaltaisesti.

Väkivalta on suunnattu myös ja paikoin erityisesti vapaata tiedonvälitystä vastaan.

Valkovenäläinen toimittajajärjestö BAJ on raportoinut, että poliisit ovat käyttäneet väkivaltaa niin paikallisia kuin ulkomaalaisia toimittajia kohtaan. Useita toimittajia on myös pidätetty ja vangittu.

Security forces searched the newsroom of a popular local media outlet, https://t.co/4WoRhnszoJ. They took all equipment from the office. Previously, editor-in chief-and two correspondents of the same medium were detained. It’s an attempt to impose pressure on local media outlets pic.twitter.com/Ob5SpBrrKW

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 5, 2020