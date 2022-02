Valko-Venäjän tunnuksella varustettu helikopteri ammuttiin alas

Valkovenäläinen toimittaja on jakanut Twitterissä videon venäläisestä Kamov Ka-52 -taisteluhelikopterista, joka on ammuttu alas Hostomelissa.

– Lähikuvaa venäläisestä Ka-52;sta, joka ammuttiin alas Hostomelissa. Tässä näkyy selvästi ”Valko-Venäjän” V-merkintä. Yksi lentäjistä on vangittu, hän twiittaa.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on aiemmin sanonut, että Valko-Venäjän armeijan joukot eivät osallistu Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Venäjän joukot tiettävästi tunkeutuivat Ukrainaan myös Valko-Venäjän alueelta.

Kiovan länsipuolella sijaitsevalle Hostomelin lentoasemalla on käyty taisteluita. Ukrainan asevoimien mukaan kaksi helikopteria ammuttiin alas.

Russian Ka-52 shot down in Hostomel from up close. You can clearly see the 'Belarusian' V marking. One of the pilots has been taken prisoner. pic.twitter.com/EymYhnohoe

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) February 24, 2022