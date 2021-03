Valko-Venäjän tankit täyttävät kadut lähellä Puolan rajaa

Valko-Venäjällä Grodnon kaupungissa nähtiin tiistaina aamuyöllä panssarivaunuja, kertoo Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantaja Franak Viačorka.

Hän jakanut Twitterissä videon, joka näyttää suuren tankkikolonnan kulun. Grodno sijaitsee lähellä Puolan ja Liettuan rajaa.

– Valko-Venäjän presidentti Aljaksnadr Lukashenka järjestää suuren sotaharjoituksen lähellä Puolan/EU:n rajaa, Viačorka tviittaa.

Viačorka kiinnittää huomiota sotaharjoituksen ajankohtaan, joka on juuri ennen itsenäisyyspäivää.

– Juuri Vapauden päivän aattona 25. maaliskuuta, jolloin ihmisten odotetaan osoittavan mieltään.

Lukashenka voitti viime kesänä vilpilliset presidentinvaalit. Valkovenäläiset lähtivät tämän seurauksena joukoittain kaduille. Rauhanomaiset mielenosoitukset kuitenkin laantuivat syksyn mittaan. Poliisi käytti raakaa voimaa ja väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Mielenosoitukset ovat olleet talvella pienempiä.

Hiljattain kerrottiin, että yli 400 ihmistä on saanut tuomion osallistumisesta Lukashenkan vastaisiin mielenosoituksiin. Satoja ihmisiä syytetään osallistumisesta laittomiin joukkotapahtumiin. Syytettyinä on oppositioaktivisteja, mielenosoittajia ja toimittajia.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat suunnitelleet ennätyksellisen paljon yhteisiä sotaharjoituksia tälle vuodelle. Maiden puolustusministerit myös allekirjoittivat maaliskuun alussa viisivuotisen strategisen kumppanuuden sopimuksen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

You could see tanks today in Hrodna. Lukashenka conducts large-scale military exercises near Poland/EU border. Just on the eve of Freedom Day on March 25 when protest expected pic.twitter.com/1UkVLtklth

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 22, 2021